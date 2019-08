15.08.2019, 08:00 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

#BR24Zeitreise: Weihe der Kräuterbuschn

Nach altem Brauch werden an Mariä Himmelfahrt in den katholischen Gottesdiensten Kräuterbuschn geweiht. Diese sollen, so die Gläubigen, vor Blitzschlag schützen, das Eheglück begünstigen, Gesundheit von Mensch und Tier fördern.