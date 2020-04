Bild

Anlässlich des Tag des Baumes erinnern wir an die Tassilolinde in der Nähe des Kloster Wessobrunn. Einer Legende zufolge geht der Name auf den Baiernherzog Tassilo III zurück, der unter dem Naturdenkmal den Traum hatte, dort ein Kloster zu gründen.

© BR Archiv