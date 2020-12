03.12.2020, 07:17 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

#BR24Zeitreise: Spaziergang über den Passauer Holzmarkt

Auf dem traditionellen Passauer Holzmarkt wird alles aus Holz angeboten, was man in der Küche und am Hof so brauchen kann - so war es auch 1979 schon. Bleibt zu hoffen, dass der Markt nächstes Jahr wieder stattfinden kann.