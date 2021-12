Artikel mit Video-Inhalten

#BR24Zeitreise: Skifahrer und Skifaller

Was gibt es Schöneres, als an einem sonnigen Wintertag in den Bergen Ski zu fahren? 1961 trug noch niemand einen Helm auf der Piste. Stürze gibt es bei unserem Ausflug in die Vergangenheit genug, passiert ist dabei glücklicherweise niemandem etwas.