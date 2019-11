Bild

Am 6. November, dem Gedenktag des Heiligen Leonhard, werden in Bayern und Österreich vielerorts Wallfahrten mit Pferden und Pferdewagen veranstaltet. Unsere #BR24Zeitreise zeigt die Leonhardifahrt in Bad Tölz, die zu den bekanntesten ihrer Art zählt.

