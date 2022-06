Artikel mit Video-Inhalten

#BR24Zeitreise: Erste elektrische Straßenbeleuchtung

Heute vor 140 Jahren nimmt Sigmund Schuckert die erste dauerhafte elektrische Straßenbeleuchtung Deutschlands in Nürnberg in Betrieb. Einige Monate später folgt in Berlin die Beleuchtung des Potsdamer Platzes.