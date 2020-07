BR24Live: Söder kündigt Corona-Testzentren an Bayerns Grenzen an

10.12 Uhr: Urlauber sollen verstärkt getestet werden

Zum Schutz einer Corona-Ausbreitung durch Urlauber sollen auch Auto- und Bahnfahrer verstärkt getestet werden. Ministerpräsident Söder kündigte an, dass an den Grenzübergängen Walserberg, Pocking und Kiefersfelden sowie an den Hauptbahnhöfen München und Nürnberg Teststationen aufgebaut werden sollen. Dort könnten sich Urlaub-Rückkehrer freiwillig testen lassen.

10.07 Uhr: Verpflichtende Tests für Saisonarbeiter

Angesichts der zahlreichen Corona-Infektionen auf einem Gemüsehof in Niederbayern sollen laut Ministerpräsident Söder während der Erntezeit alle Betriebe in Bayern in noch kürzeren Intervallen geprüft werden. Zudem würden all Saisonarbeiter im Freistaat verpflichtend getestet, kündigte Söder an.

10.02 Uhr: Söder: Corona kommt zurück

Zu Beginn der Pressekonferenz warnt Ministerpräsident Söder eindringlich vor Leichtsinn. Vorsicht müsse oberstes Gebot bleiben. "Corona ist nicht vorbei", sagte er. Niemand dürfe sich täuschen: "Corona kommt schleichend zurück, leider aber mit aller Macht."

9.27 Uhr: Pressekonferenz im Livestream

Der BR berichtet über die Pressekonferenz des Ministerpräsidenten ausführlich im Fernsehen, Hörfunk und im Internet. BR24 zeigt sie ab 9.55 Uhr im Livestream.

9.20 Uhr: Entwarnung im Landkreis Hof

Einen weiteren größeren Corona-Ausbruch gab es im Landkreis Hof. Dort wurden 48 Menschen positiv auf Covid-19 getestet. Nach Angaben der Behörden tauchten 42 der 48 Fälle in mehreren Großfamilien auf. Landrat Oliver Bär und Rehaus Bürgermeister Michael Abraham (beide CSU) gaben am Sonntag aber Entwarnung: Die Infektionskette sei gestoppt worden.

9.15 Uhr: Kritik der Opposition

Der SPD-Verbraucherschutzexperte im Landtag, Florian von Brunn, warf der Staatsregierung eine Mitverantwortung an dem Ausbruch in Mamming vor: "Gerade die Hygienebedingungen am Arbeitsplatz und die Wohnverhältnisse müssen aus unserer Sicht scharf kontrolliert werden." Das sei offensichtlich nicht passiert. "Dieser Ausbruch kam mit Ansage", kritisierte der SPD-Politiker. Der parlamentarische Geschäftsführer der Landtags-Grünen, Jürgen Mistol, forderte eine wirksame Kontrollstruktur und eine konsequente Ahndung von Verstößen bei der Unterbringung von Saisonarbeitskräften.

9.07 Uhr: Erntehelfer auf Gemüsehof angesteckt

Mit Spannung wird vor allem erwartet, wie Söder auf die Ansteckung von mindestens 174 Erntehelfern auf einem Gemüsehof in Mamming reagiert. Gesundheitsministerin Huml hatte am Sonntag gesagt, dass durch den Ausbruch die kritische Grenze von mehr als 50 Infizierten pro 100.000 Einwohner im Landkreis Dingolfing-Landau wohl überschritten werde. Da es sich aber bislang um einen geschlossenen Personenkreis handle, sei vorerst keine Rücknahme der Corona-Lockerungen unter der Bevölkerung geplant.

Die Staatsregierung will nun in einer "Corona-Testoffensive" auf großen Höfen die Erntehelfer untersuchen lassen. Zudem soll heute eine Covid-Teststation in Mamming aufgebaut werden. Laut Huml wird der örtlichen Bevölkerung werde die freiwillige Testung in einem mobilen Testzelt angeboten.

8.57 Uhr: Söder spricht über "aktuelles Corona-Geschehen"

Angesichts der zahlreichen Corona-Infektionen im niederbayerischen Mamming und im Landkreis Hof hat die Bayerische Staatsregierung eine Pressekonferenz angesetzt. Dabei wird sich laut Staatskanzlei Ministerpräsident Markus Söder gemeinsam mit Staatskanzleichef Florian Herrmann und Gesundheitsministerin Melanie Huml (alle CSU) zum "aktuellen Corona-Geschehen" äußern "und einen Ausblick auf das weitere Vorgehen geben".