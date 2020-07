BR24Live: Wie geht's weiter in Kitas? Kabinett berät über Corona

10.52 Uhr: Pressekonferenz live bei BR24

Über die wichtigsten Ergebnisse der Kabinettssitzung informieren im Anschluss Staatskanzleichef Florian Herrmann, Gesundheitsministerin Melanie Huml und Familienministerin Carolina Trautner (alle CSU).

BR24 zeigt die Pressekonferenz ab ca. 13 Uhr im Livestream.

10.27 Uhr: Wie geht es weiter für Kita-Kinder mit Schnupfen?

Mit Spannung erwartet werden mögliche Informationen darüber, wie ab Herbst mit Kindern umgegangen wird, die einen leichten Schnupfen haben. Derzeit dürfen Kinder auch bei leichten Erkältungssymptomen nicht in ihre Betreuungseinrichtung. Eltern befürchten daher, dass sie im Herbst ihre Kinder wochenlang nicht in die Kita schicken können, selbst wenn die Corona-Lage stabil sein sollte.

Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) und Sozialministerin Trautner kündigten vergangene Woche nach einem Gespräch mit Ärzten an, dass es zeitnah einen leicht verständlichen Leitfaden für den Umgang mit möglichen Krankheitssymptomen geben werde. "Wir alle wissen, wie häufig Kinder gerade im Winter an üblichen Erkältungskrankheiten leiden", sagte Huml dazu. "Daher werden Experten nun Kriterien erarbeiten, in welchen Fällen Kinder trotzdem die Kita besuchen können – und wann nicht. Das hilft sowohl den Eltern als auch den Kinderärzten und dem Kita-Personal." Der Leitfaden solle laut Huml noch im Juli erarbeitet werden. Ob es dazu aber schon heute erste Informationen gibt, ist unklar.

10.15 Uhr: Vorletzte Kabinettssitzung vor der Sommerpause

Auch bei der vorletzten Sitzung des bayerischen Kabinetts vor der Sommerpause steht die Corona-Krise wieder im Mittelpunkt. Sozialministerin Carolina Trautner (CSU) will dem Ministerrat dabei ihr Konzept für die Kinderbetreuung in Krippen, Kindergärten und Horten in Corona-Zeiten vorstellen. Derzeit befinden sich die Einrichtungen in einem "eingeschränkten Regelbetrieb". Für die Schulen im Freistaat hatte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) schon vor Wochen mehrere Szenarien vorgestellt, wie der Unterricht nach den Sommerferien aussehen könnte - je nachdem, wie sich das Infektionsgeschehen entwickelt.

Außerdem berät das Kabinett laut Staatskanzlei über die Einrichtung eines Vorratslagers für medizinische Ausrüstung wie Masken und Desinfektionsmittel - als Ergänzung zu entsprechenden Plänen auf Bundesebene.