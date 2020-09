BR24Live: BR extra - Wer gibt Halt in Zeiten von Corona?

In unruhigen Zeiten wie diesen haben die Kirchen in der Vergangenheit Verantwortung übernommen, vielen Menschen Gehör und Trost gespendet.

Zu den Veränderungen durch Corona spricht BR-Chefredakteur Christian Nitsche in einem BR extra mit dem Erzbischof von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, dem Ratsvorsitzenden der Evangelischen Kirche in Deutschland, Heinrich Bedford-Strohm, und Landtagspräsidentin Ilse Aigner. Welche Rolle messen sie den politischen Parteien in der Corona-Krise bei? Wie greift das Wirken von Politik und Kirchen ineinander?