BR24Live: Wie geht es weiter an Bayerns Schulen?

In Bayern werden die Corona-Maßnahmen allmählich gelockert - langsamer als in anderen Bundesländern und unter bestimmten Bedingungen wie einer Maskenpflicht in Geschäften und im öffentlichen Nahverkehr.

Auch der Schulbetrieb wird langsam wieder aufgenommen: Abiturientinnen und Abiturienten dürfen ab dem 27. April wieder in den Unterricht. Klausuren werden ihnen erspart, damit sie sich voll und ganz auf die Abiturprüfungen konzentrieren können. Das kündigte Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) an.

Für die Abschlussklassen an Real- und Mittelschulen findet ab Ende April ebenfalls wieder Unterricht statt, genauso in Meisterklassen. Doch wie geht es für alle anderen weiter?

Beratungen über weitere Schritte in Corona-Krise

Ministerpräsident Markus Söder kündigte bereits an, dass ab dem 11. Mai die Jahrgänge folgen sollen, die im kommenden Jahr ihren Abschluss machen werden. Das würde etwa die derzeitigen Elftklässler an Gymnasien und die aktuellen Neuntklässler an Realschulen betreffen - und wohl die Viertklässler.

Allerdings soll über die nächsten Schritte noch einmal unter Einbeziehung der Beschlüsse der Kultusministerkonferenz am 29. April beraten werden. Unklar ist zudem, wie sich die Corona-Infektionen in Bayern bis dahin entwickeln werden. Und: Der Unterrichtsstart ist laut Mitteilung der bayerischen Staatskanzlei auch an bestimmte Bedingungen wie Abstandsregelungen oder Hygiene-Vorschriften an den Schulen geknüpft.

Ist ein Schulbetrieb unter den gegebenen Umständen überhaupt realistisch? Darüber diskutieren wir ab 16.30 Uhr in einem "BR24Live" mit Heinz-Peter Meidinger, dem Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes.

Meidinger: Söders Plan weist viele Lücken auf

Meidinger begrüßte Söders Plan, die Schulen schrittweise zu öffnen. Im Interview mit dem BR sagte er aber auch: "Der Plan weist noch viele Lücken auf." Der Lehrerverband hätte sich viel früher klare Ansagen gewünscht.

Man werde große Probleme haben, das Schuljahr ordentlich zu Ende zu führen. Nicht auszuschließen sei laut Meidinger außerdem, dass die Krise auch Auswirkungen auf das nächste Schuljahr hat.

Kitas bleiben geschlossen

Offen ist derzeit noch, wann die übrigen Jahrgänge zurück an die Schulen dürfen. Auch Kitas bleiben weiter geschlossen. Viele Familien kommen deswegen an ihre Belastungsgrenze. Wie können sie in der Corona-Krise entlastet werden? Darum geht es am Mittwoch, 22. April, auch in der "Münchner Runde" - um 20.15 Uhr live im BR Fernsehen und bei BR24.