BR24Live um 10.15 Uhr: Impfstart in Bayern

Noch sind nicht viele Impfdosen im Freistaat angekommen – knapp zehntausend. Aber es sollen schnell mehr werden: Für morgen sind fast 100.000 weitere Impfdosen angekündigt, und am Mittwoch noch einmal so viele.

Zunächst werden nur Menschen geimpft, die besonders gefährdet sind, betonte Bayerns Gesundheitsministerin Melanie Huml: "Menschen, die zum Beispiel in Pflegeheimen, in Einrichtungen leben, die in der Notaufnahme, im Krankenhaus arbeiten, oder Menschen über 80. Das heißt, dass wir einerseits uns mit den Heimen schon intensiv ausgetauscht haben, um sie zu informieren. Viele haben vor Ort mit den Betreuern auch schon die Aufklärungsarbeit und und und vorbereitet."

Huml und Holetschek in Germeringer Seniorenresidenz dabei

Gesundheitsministerin Huml und Gesundheitsstaatssekretär Klaus Holetschek (beide CSU) kommen zum Auftakt der Impfungen in eine Seniorenresidenz in Germering im Landkreis Fürstenfeldbruck.

BR24 sendet live vom Impfstart in Bayern ab 10.00 Uhr. Schalten wird es nach Germering, Kelheim und Nürnberg geben.

Selbstständiges Anmelden noch nicht möglich

Zunächst sind heute und in den nächsten Tagen also mobile Impfteams im Einsatz. Die über 80-jährigen, die nicht im Heim leben, sollen dann im Januar jeweils einen Brief bekommen, der ihnen erklärt wie sie einen Impftermin bekommen. Soweit sie mobil sind, sollen sie dann in die Impfzentren der Landkreise kommen. Von sich aus für die Impfung anmelden können sich Interessierte bayernweit erst in ein paar Wochen.

"Momentan ist es so, dass wir erstmal auf die Einrichtungen zugehen, die besonders betroffen sind. Ab Mitte Januar wird dann ein Tool freigeschalten, wo es möglich ist, sich einzutragen mit Alter und gewissen Kriterien", so Huml.

Von Spahn festgelegte Reihenfolge

Wie schnell es genau geht, lässt sich der Gesundheitsministerin zufolge nicht seriös vorhersagen. Die bayerischen Impfzentren mit den mobilen Teams könnten vor Ort 30.000 Menschen täglich impfen. Das sei aber davon abhängig, wie viel Impfstoff durch den Bund geliefert wird. 100.000 Impfdosen jede Woche ab Januar, so wäre der Plan. Unter 80-Jährige kommen voraussichtlich frühestens im Februar an die Reihe.

Die vom Bundesgesundheitsministerium festgelegte Reihenfolge sieht vor, dass nach den Menschen mit "höchster Priorität" dann die mit "hoher Priorität" folgen – das sind dann unter anderem über 70-Jährige, Personen mit Demenz oder geistiger Behinderung, Ärzte, Bereitschaftspolizisten und Bewohner und Beschäftigte von Flüchtlings- und Obdachloseneinrichtungen. Alle anderen müssen sich noch länger gedulden.