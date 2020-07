BR24live: Tagesgespräch - Woher kommt die neue Lust am Campen?

In Oberfranken haben die Kapazitäten für Wohnmobile bereits ihre Grenze erreicht – Stellplätze sind rar gesät und heiß begehrt. Seit der Aufhebung vieler Corona-Beschränkungen sind Wohnmobilstellplätze seit Wochen nahezu ausgebucht. Doch nicht nur dort: der Bundesverband der Campingwirtschaft rechnet in diesem Jahr mit einem erhöhten Buchungsverhalten für Campingplätze. Besonders in den Ferienmonaten Juli und August sei von einer starken Auslastung auszugehen.

Der Trend zum Camping zeichnet sich aber schon seit Jahren ab und lässt sich auch in Zahlen nachverfolgen: Im vergangenen Jahr hatten die Betreiber von Campingplätzen in Deutschland rund 35,76 Millionen Übernachtungen gezählt. Das waren 3,5 Prozent mehr als im Vorjahr.

Diskutieren Sie mit

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha fragt zum Ferienbeginn in Bayern: Fahren Sie dieses Jahr auch in den Camping-Urlaub? Woher kommt die neue Lust am Campen? Was macht für Sie den Reiz am Campen aus?

Zu Gast bei Moderator Achim Bogdahn sind Björn Staschen, Autor des Sachbuchs "Gebrauchsanweisung fürs Campen", und Viktoria Groß, Sprecherin Deutscher Camping Club, München.