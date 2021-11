BR24live - Tagesgespräch: Wie geht es weiter mit der Kultur?

Ab heute gilt in Bayern: Kulturveranstaltungen wie Theater- oder Opernaufführungen können nur noch mit deutlich weniger Zuschauern stattfinden. Außerdem haben nur Genesene und Geimpfte Zutritt, die ein Ergebnis von einem aktuellen negativen Schnelltest mitbringen.

Überall herrscht Maskenpflicht. In Hotspots, also in Orten mit einer Inzidenz über der 1.000er-Marke, müssen ab dem morgigen Donnerstag Gastronomie, Sport- und Kulturstätten komplett schließen.

Wie geht es Publikum und Künstlern in diesen Zeiten?

Für Publikum, Kunst- und Kulturschaffende werden es also wieder einmal schwierige Wochen. Das Tagesgespräch fragt: Wie geht es Ihnen damit? Bleibt in diesem Herbst nur, dass alle daheim bleiben, dort Musik hören, Filme anschauen und Bücher lesen?

Wie geht es Menschen, die mit Kultur ihr Geld verdienen - und die nun wieder nicht oder nur eingeschränkt auftreten können? Die Staatsregierung will ihre Hilfsprogramme verlängern. Reicht das? Es geht heute aber nicht nur ums Geld, sondern auch um die zentrale Frage: Warum ist Kultur wichtig? Was ist wichtig?

Diskutieren Sie mit im Tagesgespräch

Zu Gast im Tagesgespräch bei Moderatorin Stephanie Heinzeller ist Bernd Sibler (CSU), Bayerns Staatsminister für Wissenschaft und Kunst. Außerdem meldet sich zu Wort: Barbara Mundel, die Intendantin der Münchner Kammerspiele.

