Tagesgespräch: Was halten Sie von Aiwangers Attacken?

Rund 13.000 Menschen kamen vergangenes Wochenende nach Erding bei München, um unter dem Motto "Stoppt die Heizungsideologie" gegen das von der Ampelkoalition geplante Heizungsgesetz zu demonstrieren. Als einer der Redner trat CSU-Chef und Ministerpräsident Söder auf – und wurde von Buh-Rufen und Pfiffen auf dem Erdinger Volksfestplatz begrüßt. Anders war dies bei Hubert Aiwanger.

Auch der bayerische Wirtschaftsminister kritisierte das geplante Heizungsgesetz und die Berliner Bundespolitik bei der von der Kabarettistin Monika Gruber mitveranstalteten Kundgebung am Samstag in Erding scharf. "Wir können nicht weiter zuschauen, wie diese grün dominierte Ampel Deutschland an die Wand fährt", sagte Aiwanger beispielsweise. Die Grünen wollten nicht das Klima retten, sondern Eigentum und Wohlstand zerstören. Und weiter: Es sei der Punkt erreicht, "dass sich die schweigende große Mehrheit die Demokratie zurückholen muss". Anders als Martin Hagen (FDP) und Ministerpräsident Söder erntete Aiwanger jedoch für seine Aussagen viel Applaus.

Kritiker werfen dem stellvertretenden Ministerpräsidenten aus Niederbayern Populismus und fehlende Abgrenzung nach rechts vor. Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) sagte, dass Aiwanger nicht in Frage stellen solle, dass die Berliner Entscheidungen demokratisch gefällt seien.

