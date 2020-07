BR24Live: Tagesgespräch - Mit Massentests Corona eindämmen?

An Flughäfen soll es kommende Woche verpflichtende Corona-Tests für Urlaubsrückkehrer aus Risikogebieten geben. Auch die Bayerische Staatsregierung setzt weiterhin auf mehr Test-Möglichkeiten und möchte diese nicht nur an Flughäfen, sondern auch an Bahnhöfen schaffen. Das genaue Vorgehen soll bei einer Pressekonferenz bekannt gegeben werden. Betont wird dabei, dass die Tests kostenlos sein sollen.

Diskutieren Sie mit.

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha fragt: Wie stehen Sie zu verpflichtenden Corona-Tests? Sollten auch Nicht-Reisende getestet werden? Bekommen wir so die Pandemie in den Griff? Was ist Ihrer Meinung sonst noch dafür wichtig?

Zu Gast bei Moderator Stefan Parrisius ist Jan Stratil, Wissenschaftler im Bereich Public Health an der Ludwig-Maximilians-Universität München.