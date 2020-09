BR24Live: Tagesgespräch - Kultur auf Corona-Abstand?

Die neue Spielzeit an den bayerischen Theaterhäusern beginnt. Weiterhin gilt jedoch, dass nur 200 Besucher*innen zu den Vorstellungen kommen dürfen, unabhängig von der Größe des Saals. Kunstminister Bernd Sibler hat nun einen Pilotversuch an der Bayerischen Staatsoper gestartet, bei dem am Dienstag 500 Gäste im Publikum saßen. Die Erfahrungen sollen in den nächsten Wochen ausgewertet werden.

Seit Beginn der Pandemie hat der Kulturbereich stark unter den Corona-Maßnahmen zu leiden. Es wurden verschiedene Hilfsprogramme aufgelegt, um Künstlerinnen und Künstler sowie Veranstalter zu helfen. Zur Unterstützung kleinerer Bühnen gibt es beispielsweise das bayerische Spielstättenprogramm: Von 30 Millionen Euro würden Beträge zwischen 50.000 und 300.000 Euro an kleine und mittlere Bühnen in Bayern ausbezahlt.

Diskutieren Sie mit

Das Tagesgespräch auf Bayern 2 und ARD-alpha fragt: Wie läuft es Ihrer Meinung nach gerade mit der Kultur? Gehen Sie wieder zu Konzerten oder anderen Kulturveranstaltungen? Was muss Ihrer Meinung nach getan werden, um die Kultur zu unterstützen?

Zugeschaltet bei Moderator Stefan Parrisius ist Kathrin Mädler, Intendantin des Landestheaters Schwaben in Memmingen und Co-Vorsitzende der Intendantengruppe beim Deutschen Bühnenverein.