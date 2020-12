BR24Live: Streit um Schule und Lernen im Corona-Lockdown

In einem BR24Live diskutieren Eva Gottstein (Freie Wähler) und Matthias Fischbach (FDP) über den Schulunterricht im Lockdown.

Nach teils heftiger Kritik an Kultusminister Michael Piazolo hatte sein Haus die Vorgaben für die Schulen präzisiert: Selbstverständlich sei Distanzunterricht "weiterhin möglich", teilte das Ministerium heute mit.

Für Aufregung hatte zuvor ein Schreiben des Ministeriums vom Montag gesorgt, in dem es für alle Jahrgangsstufen mit Ausnahme der Abschlussklassen unter anderem hieß: "Distanzunterricht findet in den betreffenden Klassen nicht statt."

Piazolo wehrt sich gegen Kritik

Das Kultusministerium stellt daraufhin in einer Pressemitteilung klar, dass der Distanzunterricht "weiterhin möglich" bleibe - wiederholte allerdings, dass für die meisten Jahrgangsstufen "Angebote zum Distanzlernen bereitgestellt" würden. Ein besonderes Augenmerk gelte in diesen Tagen den Abschlussklassen, für die übrigen Jahrgangsstufen habe man sich "bewusst uns gegen verpflichtenden Distanzunterricht entschieden - auch, um in der besonderen Lage kurz vor Weihnachten etwas Druck von allen Beteiligten zu nehmen". Selbstverständlich könne "die Schule dabei – je nach Gegebenheiten vor Ort – auch alle digitalen Formen und Strukturen des Distanzunterrichts nutzen".

Piazolo sagte dem BR, im Grunde ändere es sich gar nicht so viel. Man habe den Schulen nur mehr Flexibilität ermöglichen wollen. Rücktrittsforderungen wies er zurück.