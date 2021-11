BR24live, 14.30 Uhr: Söder informiert über Corona und Haushalt

Es ist eine Krux. Kaum schien es so, als habe die bayerische Wirtschaft im Sommer die zahllosen Kollateralschäden der Corona-Krise so langsam überwunden, schlägt die Pandemie auch im Freistaat maximal zurück. Für die an diesem Wochenende gestartete Haushaltsklausur der Staatsregierung ist damit eine Messlatte schon mal gesetzt: Auch im Etatplan für 2022 bleibt Sparen oberstes Gebot.

Zum Haushalt und auch zu allgemeinen Corona-Fragen möchte sich Bayerns Ministerpräsident Markus Söder gegen 14.30 Uhr im Brunnenhof der Münchner Residenz äußern - zu sehen hier im Livestream.

Alle Ministerien sollen Sparmöglichkeiten ausloten

In der Krise hat der Landtag in den vergangenen zwei Jahren bereits 20 Milliarden Euro neue Schulden genehmigt - bisher wurden die Kreditermächtigungen aber nicht vollständig ausgereizt. Wie bei jeder Haushaltsklausur waren alle Ministerien im Vorfeld bereits gehalten, weitere Sparmöglichkeiten auszuloten. Das letzte Wort hat dann der bayerische Landtag in einigen Wochen.

"Pandemie ist mit voller Wucht zurück"

"Die Corona-Pandemie ist mit voller Wucht zurück. Wir müssen uns wieder erheblichen Herausforderungen stellen, von denen wir hofften, sie bereits hinter uns gelassen zu haben. Die Haushaltslage bleibt daher coronabedingt weiterhin angespannt", hatte Finanzminister Albert Füracker (CSU) schon vor der Klausur der Deutschen Presse-Agentur gesagt. "Die Herausforderungen sind vielfältig - wir werden intensiv verhandeln und jede Ausgabe auf den Prüfstand stellen."

Holetschek: "Infektionszahlen auf Rekordhöhe"

Diese von Füracker genannte volle Wucht wurde auch deutlich spürbar, als am Freitag das Gesundheitsministerium weitere Pläne bekanntgab. Bayern verschärft seine Zugangsregelungen für Gastronomie- und Beherbergungsbetriebe. Denn in Bayern liegt die Inzidenz weiter noch über dem bundesweiten Wert. Hier gibt das Robert-Koch-Institut einen Wert von aktuell 496,4 aus. Der Freistaat liegt deutschlandweit damit weiter auf Platz drei der Negativ-Spitze, hinter Sachsen mit 670,9 und Thüringen mit 527,4.

Ab Dienstag gilt im Freistaat für Gäste die 2G-Regel. Darauf hat sich die Koalition aus CSU und Freien Wählern laut Gesundheitsministerium verständigt. "Die vierte Welle der Corona-Pandemie ist in vollem Gange. Die Infektionszahlen sind auf Rekordhöhe. Nur mit konsequenten Zutrittsbeschränkungen wie 2G kann es uns gelingen, unser Gesundheitssystem vor einer noch dramatischeren Belastung zu schützen", sagte Gesundheitsminister Klaus Holetschek.

2G in Clubs und Diskotheken

Für Clubs und Diskotheken will das Gesundheitsministerium 2Gplus durchsetzen. Das hieße, dass ein Zutritt nur noch geimpft oder genesen und getestet möglich wäre. Allerdings fehle dafür bisher die Rechtsgrundlage. Der Bund sei gefordert, diese zu schaffen.

Bis dahin hätten Betreiber von Clubs und Diskotheken in Bayern ebenfalls ab Dienstag kommender Woche die Wahl: Entweder sie etablieren eine freiwillige 2Gplus-Regel für ihr Geschäft oder es gilt 2G. In diesem Fall muss in den Räumen verpflichtend eine FFP2-Maske getragen werden, so das Ministerium weiter.