BR24Live: Söder und Kretschmer zu gemeinsamer Corona-Allianz

Bayern und Sachsen haben mindestens eines gemeinsam: eine Grenze zu Tschechien. Das Nachbarland gilt als Mutationsgebiet. In beiden Bundesländern haben die Grenzlandkreise zum Teil hohe Inzidenzzahlen. Wie umgehen mit Pendlern, Grenzkontrollen, Tests und Impfungen?

Ein gemeinsames Vorgehen beider Bundesländer dürfte das zentrale Anliegen des "10-Punkte-Plans" sein, den die Ministerpräsidenten von Bayern und Sachsen, Markus Söder und Michael Kretschmer am Montag verkünden wollen.

Mehr Tests und Impfungen in Grenzlandkreisen

Bayern schickt zusätzliche Impfdosen in die Grenzlandkreise und zusätzliche Antigenschnelltests. Auch Sachsen setze auf deutlich mehr Tests in den betroffenen Regionen, so ein Sprecher der sächsischen Staatskanzlei auf eine Anfrage von BR24.

Hohe Inzidenzwerte im Vogtlandkreis

Thema dürfte auch der sächsische Vogtlandkreis sein. Er grenzt an den Landkreis Hof. Im Vogtlandkreis liegt die so genannte 7-Tages-Inzidenz bei über 200, im Landkreis Hof bei etwa 150.

Auf sächsischer Seite werden ab heute Schulen und Kitas wegen der hohen Infektionszahlen wieder geschlossen. Tschechien ist neben Tirol und der Slowakei als Mutationsgebiet eingestuft. Deshalb gelten bei Einreisen aus diesen Ländern seit zwei Wochen strenge Einreiseauflagen.