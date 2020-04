Söder und Kretschmann: Zu schnelle Lockerungen sind gefährlich

Der Bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist heute beim Baden-Württembergischen Ministerpräsidenten Winfried Kretschmann (Grüne) zu Besuch. Die beiden haben sich im Ulmer Rathaus über den weiteren Fahrplan in der Corona-Krise abgestimmt und die Ergebnisse anschließend in einer Pressekonferenz mitgeteilt.

Kretschmann: Wir haben das Schlimmste verhindert

Der Baden-Württembergische Ministerpräsident Winfried Kretschmann betonte den Erfolg der restriktiven Corona-Politik der beiden südlichen Bundesländer. Die beiden südlichen Bundesländern hätten eng abgestimmt Kontaktbeschränkungen erlassen und das öffentliche Leben heruntergefahren. Die Menschen hätten sich im Großen und Ganzen verantwortungsvoll verhalten. Das sei erfolgreich gewesen, so Kretschmann: "Wir haben das Schlimmste verhindert."

Warnung vor zu schnellen Lockerungen

Kretschmann warnte energisch davor, die Lockerungen zu forsch voranzutreiben: "Wir stehen nicht am Ende der Pandemie, sondern mittendrin", so Kretschmann bei der Pressekonferenz am Mittag. Mit Blick auf die nächste Konferenz der Ministerpräsidenten in der kommenden Woche mahnte er auch die anderen Bundesländern zur Zurückhaltung. Das sei auch im Interesse der Wirtschaft. Denn eine zweite Infektionswelle führe erst recht zu einen "gigantischen Schaden", so Kretschmann. "Wir sind längst nicht über den Berg, die Situation bleibt fragil."

Eine wirkliche Rückkehr zur Normalität werde erst möglich sein, wenn es einen Impfstoff gibt, so Kretschmann: "Wir liegen in der Mitte der ersten Halbzeit gegen einen schwierigen Gegner."

Maske richtig tragen

Kretschmann appellierte auch an die Menschen, sich durch die Maskenpflicht nicht in Sicherheit zu wiegen, sondern auch den nötigen Abstand zu halten.

Kretschmann erinnerte noch einmal daran, dass das Recht auf Leben und körperlicher Unversehrtheit als Grundrecht in Artikel der deutschen Verfassung steht: "Wenn man die Pandemie nicht überlebt, ist es mit den Freiheitsrechten vorbei. Alle Maßnahmen machen wir auf Grundlage der Verfassung und nicht freihändig."

Söder: Vor vier Wochen drohte "Italien, zweiter Teil"

Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder bekräftigte die Äußerungen von Kretschmann: "Vor vier Wochen drohte Italien, zweiter Teil", so Söder, das habe sich zum Glück nicht bewahrheitet, weil man schnell und auf Basis der Wissenschaft gehandelt habe.

"Wir glauben fest daran, dass Corona bleibt", so Söder. Deshalb gebe es keinen Grund, leichtsinnig zu werden. Alle Wissenschaftler warnten vor einem Rückfall, das habe die Entwicklungen in einigen Ländern gezeigt: "Deshalb sind Verantwortung, Besonnenheit und Umsicht die richtigen Ratgeber und nicht Hektik." Denn falls es einen Rückfall geben sollte, seien die wirtschaftlichen Schäden "nicht mehr bezifferbar", so Söder. Bisher bekomme man respektvolle Anrufe aus dem Ausland, aber Söder hoffe, dass man nicht in ein paar Monaten Anrufe bekomme, wo es heiße: Schade, ihr habt eine Chance verspielt.

Söder: Mundschutz im Restaurant "sinnwidrig"

"Wir sind für Erleichterungen", beruhigte Söder die Wirtschaft und die Menschen, man sehe die Interessen der Wirtschaft und werde lockern, sobald das verantwortbar ist. Aber die Basis dafür sei immer das aktuelle Infektionsgeschehen. Auf die Forderungen aus der Gastronomie, die Restaurants bald wieder zu öffnen, sagte Söder, Mundschutz in der Gastronomie sei "sinnwidrig", und wenn Alkohol fließe, sei auch fraglich, ob der Abstand eingehalten werde. Man könne noch keine Termine nennen, wann die Restaurants wieder öffnen können.