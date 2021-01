vor einer Minute Artikel mit Video-Inhalten

Söder: Kita-Gebühren in Bayern werden erstattet

Eltern, deren Kinder derzeit nicht in die Kita gehen, bekommen die Betreuungskosten erstattet. Das kündigte Ministerpräsident Söder nach einer Kabinettssitzung an. Zugleich zeigte er sich verärgert über den schleppenden Impfverlauf in Deutschland.