BR24Live: Söder informiert über neue Corona-Lockerungen

11.29 Uhr: Pressekonferenz mit Söder

Die wichtigsten Beschlüsse des Kabinetts stellt Ministerpräsident Söder nach der Sitzung um 13 Uhr im Prinz-Carl-Palais vor.

BR24 zeigt die Pressekonferenz live. Der Livestream startet um 12.55 Uhr.

11.15 Uhr: Söder für Verlängerung der Kontaktbeschränkungen

Trotz der geplanten weiteren Corona-Lockerungen warnt Söder weiterhin eindringlich davor, die Gefahr der Pandemie zu unterschätzen. "Jeder, der glaubt, Corona sei vorbei, ist im besten Fall naiv", sagte Söder im BR. Im "ARD extra" zu Corona begrüßte er den Vorschlag des Bundes, auch in den kommenden Wochen auf eine Maskenpflicht in bestimmten Bereichen sowie auf Kontaktbeschränkungen zu setzen.

Der Ministerpräsident riet zugleich davon ab, beim Infektionsschutz nur noch auf die Eigenverantwortung der Bürger zu setzen. Wenn die Corona-Maßnahmen jetzt abgeschafft würden, seien die Menschen dem Virus "schutzlos ausgeliefert", warnte Söder. Es gebe auch eine "überragende Mehrheit der Länder, diesen Weg fortzusetzen". Den Vorstoß von Thüringens Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke), ab 6. Juni von Allgemeinverordnungen abzusehen, nannte der CSU-Chef ein "fatales Signal".

10.50 Uhr: Alle Kinder sollen wieder betreut werden

Seit Montag darf etwa die Hälfte der Kinder in Bayern zumindest zeitweise in die Notbetreuung in Krippen, Kindergärten und Horten. Eine weitere Ausweitung der Kinderbetreuung ist für 15. Juni geplant. Laut Ministerpräsident Söder sollen ab 1. Juli alle Kinder wieder betreut werden - sofern sich die Infektionszahlen weiterhin gut entwickeln.

10.42 Uhr: Längere Öffnungszeiten für Biergärten

Auch bei der stufenweisen Öffnung der Gastronomie will Bayern einen weiteren Schritt gehen. Seit vergangener Woche dürfen Biergärten unter Auflagen bis 20 Uhr öffnen, seit Montag Innengastronomie bis 22 Uhr. In den vergangenen Tagen kündigten sowohl Söder als auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) an, dass die Öffnungszeiten der Außengastronomie ebenfalls auf 22 Uhr ausgedehnt werden sollen.

10.27 Uhr: Lockerungen für Kultur-Veranstaltungen

Mit Spannung warten insbesondere Kultur-Veranstalter auf die Ergebnisse der Kabinettssitzung. Die Minister wollen erneut über Perspektiven für Kunst und Kultur beraten. Am Freitag hatte Söder in Aussicht gestellt, dass nach Pfingsten wieder mehr kulturelles Leben möglich wird - zum Beispiel Freiluftveranstaltungen.

10.15 Uhr: Kabinett berät über Corona-Tests für Sozialberufe

Die Beratungen des bayerischen Kabinetts stehen auch heute im Zeichen der Corona-Pandemie. Unter der Leitung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) befasst sich der Ministerrat unter anderem mit regelmäßigen Reihentests für Personal in Kliniken, Alten- und Pflegeheimen sowie Schulen und Kindergärten. Söder hatte am Montag beim Besuch eines Kindergartens in Nürnberg eine Ausweitung der Corona-Tests für Sozialberufe angekündigt.