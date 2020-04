BR24Live: Söder im BR extra über Corona-Lockerungen

Die bayerischen Ausgangsbeschränkungen werden zwar bis zum 4. Mai verlängert, Ministerpräsident Markus Söder kündigte heute aber erste Lockerungen an: Ab Montag darf man sich mit einer Kontaktperson aus einem anderen Haushalt im Freien treffen. Bisher durften die Menschen im Freistaat nur mit den Angehörigen des eigenen Hausstands draußen unterwegs sein.

Außerdem können die ersten Geschäfte wieder öffnen: Am Montag zunächst Bau- und Gartenmärkte, eine Woche später - am 27. April - dann auch Geschäfte bis zu einer Größe von maximal 800 Quadratmetern. An diesem Tag sollen auch die Abschlussklassen der Gymnasien, Real- und Mittelschulen wieder in die Schule dürfen - das seien 14 Prozent der bayerischen Schüler, so Kultusminister Piazolo.