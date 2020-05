BR24Live: Söder im BR extra über Bayerns neuen Corona-Plan

"Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für ein vorsichtiges Öffnen", sagte Bayerns Ministerpräsident Markus Söder am heutigen Dienstag nach der Kabinettssitzung in München. Schritt für Schritt sollen nun die Corona-Beschränkungen im Freistaat gelockert werden. Die bayerische Staatsregierung hat dazu einen konkreten Fahrplan erarbeitet.

Ausgangsbeschränkungen werden aufgehoben

Schon ab Mittwoch, 6. Mai, werden die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben. Das heißt, dass man die eigene Wohnung oder das Haus auch ohne einen "triftigen Grund" verlassen kann. Es gilt jedoch weiterhin ein Distanzgebot: Wo immer möglich sollen mindestens 1,5 Meter Abstand gehalten werden.

Auch die Kontaktbeschränkungen und ein Verbot von Menschenansammlungen im öffentlichen Raum bleiben bestehen. Man darf also auch weiterhin nur mit einer Person außerhalb des eigenen Hausstandes zugleich Kontakt haben. Ausnahmen gibt es künftig aber für Familienmitglieder.

Lockerungen für Gastronomie, Schulen, Pflegeheime

Auch Besuche in Kliniken, Senioren-, Pflegeheimen und Behinderteneinrichtungen sollen für eine feste Kontaktperson ab dem Wochenende wieder erlaubt sein. Weitere Kinder können an Schulen und Kitas zurückkehren und die Gastronomie darf auch wieder öffnen.

Was ab wann erlaubt ist: Alle Corona-Beschlüsse finden Sie hier im Überblick.

Söder: Corona in Bayern unter Kontrolle

Laut Söder sei "Corona unter Kontrolle". Die harten Einschnitte der vergangenen Wochen seien verhältnismäßig und richtig gewesen - jetzt müsse man einen vorsichtigen Weg der Öffnung gehen.

Der Ministerpräsident betonte: "Wir machen es nicht überstürzt, in Stufen, mit hohen Sicherheitsauflagen, und später als andere." Man wolle aber nun Freiheiten und ein Stück Lebensfreude zurückgeben.

Es handle sich um einen in sich geschlossenen, vorsichtigen Plan, der auch Blaupause für andere sein könne. Das Vorgehen sei mit Kanzlerin Angela Merkel (CDU) abgestimmt.

Geht Bayern getrennte Wege?

Was bedeuten diese Lockerungen für das alltägliche Leben der Bürgerinnen und Bürger in Bayern? Und: gibt es beim Thema Exit überhaupt noch eine einheitliche Strategie in der Bundesrepublik oder gehen die Bundesländer endgültig getrennte Wege?

Am Tag der Entscheidungen in Bayern und vor der morgigen Besprechung zwischen Bundeskanzlerin Angela Merkel und den Länderchefs stellt sich der bayerische Ministerpräsident Markus Söder den Fragen von BR Chefredakteur Christian Nitsche.