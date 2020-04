Demos bald wieder möglich - Ausgangsbeschränkung verlängert

11.25 Uhr: Pressekonferenz wieder mit Journalisten

Mehrere Wochen lang konnten Journalisten Söders Pressekonferenzen nur per Video-Übertragung verfolgen, heute darf eine begrenzte Anzahl wieder persönlich daran teilnehmen. Die Pressekonferenz wird dafür aus der Staatskanzlei ins nahegelegene Prinz-Carl-Palais verlagert. Ab 13 Uhr informieren dort neben Ministerpräsident Söder auch Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger, Kultusminister Michael Piazolo (beide Freie Wähler), Innenminister Joachim Herrmann und Verkehrsministerin Kerstin Schreyer (beide CSU) über die wesentlichen Ergebnisse der Beratungen.

Wir zeigen die Pressekonferenz ab 12.55 Uhr im Livestream.

11.12 Uhr: Wie geht es weiter an Bayerns Schulen?

Unklar ist, inwieweit sich das Kabinett auch mit dem weiteren Zeitplan für Schulen befassen wird. Vergangene Woche hatten Söder und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) angekündigt, dass am 11. Mai auch Schüler der Klassen zurück an die Schulen sollen, die im nächsten Jahr ihren Abschluss machen. Heute wollen die Kultusminister der Länder sich auf ein gemeinsames Konzept zur schrittweisen Öffnung der Schulen verständigen.

10.55 Uhr: Aiwanger und Söder betonten Harmonie

Sowohl Ministerpräsident Söder als auch sein Vize Aiwanger traten in den vergangenen Tagen Spekulationen über einen Krach in der Koalition entgegen. Aiwanger hatte in der CSU mehrfach für Unmut gesorgt - durch Äußerungen, die von Söders Linie abwichen. So forderte er nach der Absage des Oktoberfestes eine "Ersatz-Gedenk-Wiesn". Aiwanger versicherte mehrfach, er verstehe sich mit Söder sehr gut und betonte in einem Interview sogar, er wünsche sich den CSU-Chef als Kanzler. Auch Söder lobte am Montag die "außerordentlich gute Zusammenarbeit" mit Aiwanger.

10.40 Uhr: Neue Regeln für Demonstrationen

Ministerpräsident Söder kündigte an, das Kabinett wird sich auch mit dem Versammlungsrecht befassen. In welchem Umfang, unter welchen Auflagen und ab wann Demonstrationen wieder erlaubt werden, sagte er zunächst nicht.

10.27 Uhr: Gottesdienste werden wieder erlaubt

Formell beschließen will das Kabinett, dass wie angekündigt ab 4. Mai wieder Gottesdienste aller Glaubensrichtungen erlaubt werden - unter strengen Auflagen. Dazu zählen Hygiene-Konzepte, das Tragen einer Mund-Nase-Bedeckung sowie Mindestabstände von zwei Metern zwischen den Gottesdienstbesuchern. Außerdem dürfen die Gottesdienste nicht länger als eine Stunde dauern.

10.12 Uhr: Auch größere Läden dürfen wieder öffnen

Neben der Bilanz der bisherigen Maßnahmen sollen Beratungen über weitere Lockerungen im Mittelpunkt der Sitzung stehen. Als Reaktion auf einen Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofs, der am Montag die 800-Quadratmeter-Regelung für Geschäfte als verfassungswidrig eingestuft hatte, wird nun die Öffnung aller großen Geschäfte erlaubt. Sie müssen aber ihre Verkaufsfläche auf 800 Quadratmeter begrenzen.

Laut Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger trägt diese Öffnung "zur Normalisierung des Wirtschaftslebens bei und spart Steuergeld aus staatlichen Programmen", wie er auf Twitter schrieb. Wenn sich die Bürger weiterhin so diszipliniert an die Vorgaben hielten, könne die Politik weitere Lockerungen in Wirtschaft und Gesellschaft angehen.