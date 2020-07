BR24Live: Söder und Merkel in Herrenchiemsee angekommen

10.38 Uhr: Pressekonferenz mit Merkel und Söder im Livestream

Im Anschluss an die Kabinettssitzung informierten Ministerpräsident Söder und Kanzlerin Merkel über die wichtigsten Ergebnisse.

BR24 zeigt die Pressekonferenz, die laut Staatskanzlei gegen 14.15 Uhr beginnen soll, im Livestream.

10.27 Uhr: Weitere Corona-Lockerungen in Bayern

Das Kabinett wird sich einmal mehr auch mit der aktuellen Corona-Lage befassen. Erwartet wird eine weitere Lockerung für Kulturveranstaltungen: Ministerpräsident Söder kündigte bereits vergangene Woche im BR Fernsehen an, dass die maximale Besucherzahl von Konzerten, Theater- und Kinovorstellungen verdoppelt werden soll: auf 200 in Innenräumen und 400 im Freien. Allerdings werden laut Söder weiter strenge Hygieneauflagen gelten.

10.14 Uhr: Söder begrüßt Merkel in Prien

Ministerpräsident Söder will die Kanzlerin um 11 Uhr in Prien begrüßen. Anschließend sollen beide gemeinsam mit einem Schiff der Chiemsee-Schifffahrt auf die Insel Herrenchiemsee übersetzen. Dort steigen die beiden Politiker in eine Pferdekutsche um, die sie zum Neuen Schloss bringt. Die Kabinettssitzung soll gegen 12.10 Uhr in der Spiegelgalerie des Schlosses beginnen.

10.05 Uhr: Kabinett tagt im Schloss Herrenchiemsee mit Merkel

Unter der Leitung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) tagt das bayerische Kabinett heute Mittag auf der Herreninsel. An den Beratungen im Neuen Schloss nimmt auch Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) als Gast teil. Offizieller Anlass für den Besuch ist dem Ministerpräsidenten zufolge die deutsche EU-Ratspräsidentschaft. Söder sieht den Besuch aber auch als Zeichen dafür, wie gut sein Verhältnis zur Kanzlerin ist. Beide werben in der Corona-Krise gemeinsam für einen vorsichtigen Öffnungskurs.