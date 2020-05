BR24Live: Söder bei "jetzt red i" zur Corona-Krise

Die bayerische Wirtschaft hat die Corona-Krise hart getroffen. Auch wenn in vielen Bereichen der Betrieb langsam wieder anläuft, so fürchten doch viele kleine und mittelständische Unternehmen um ihre Existenz. Was muss die bayerische Politik tun, um besonders betroffenen Branchen zu helfen?

Eltern bleiben stark gefordert

Zwar kehren mehr und mehr Kinder in die Schulen und Kitas zurück, doch an eine umfassende Betreuung ist noch nicht zu denken. Viele Mütter und Väter leiden unter der Doppelbelastung von Homeoffice und Homeschooling. Welche Perspektiven bietet die Politik den gestressten Eltern?

Rauf oder runter mit den Steuern?

Um die Corona-Hilfen zu finanzieren, nimmt die Politik Milliarden in die Hand. Während SPD-Chef Norbert Walter-Borjans Steuererhöhungen fordert, will Bayerns Ministerpräsident Markus Söder die Abgaben senken, um die Wirtschaft anzukurbeln. Steuern rauf oder runter – was ist der richtige Weg? Was wird die Corona-Krise die Bürger kosten?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live mit Bayerns Ministerpräsident Markus Söder - zu sehen um 20.15 Uhr im BR Fernsehen und bei BR24 im Livestream.

Moderation: Tilmann Schöberl, Franziska Eder