BR24Live: Bayern sperrt Hotels für Gäste aus Gütersloh

13.27 Uhr: Piazolo: Entstandene Lerndefizite rasch schließen

Das neue Schuljahr ab September soll Piazolo zufolge mit einer "Phase des Ankommens" beginnen. Sofern die Rückkehr zum Regelbetrieb klappt, wolle man gleich zu Beginn den jeweiligen "Lernstand" der Schüler feststellen. Schülerinnen und Schüler, bei denen das Lernen zu Hause weniger gut geklappt hat, sollen laut Piazolo besonders unterstützt werden. Dafür stehe ein "Bündel an Maßnahmen" bereit.

13.22 Uhr: Piazolo: "Großzügiges Vorrücken auf Probe"

Angesichts der wochenlangen Schließung der Schulen wegen der Corona-Krise soll es für Schüler in Bayern ein "großzügiges Vorrücken auf Probe" geben, wie Piazolo ankündigte.

13.15 Uhr: Bayern hält am Fahrplan für Schulen fest

Im Gegensatz zu manchen anderen Bundesländern werden in Bayern keine Schulen vor dem Sommerferien zum Regelbetrieb zurückkehren. Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) kündigte an, der Freistaat halte am bisherigen Zeitplan fest und werde bis zu den Sommerferien am Wechsel zwischen Unterricht in der Schule und dem Lernen zu Hause festhalten.

13.10 Uhr: Herrmann: Keine Urlaubsgäste aus Landkreis Gütersloh

Laut Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) hat das bayerische Kabinett heute beschlossen, dass Beherbergungsbetriebe in Bayern keine Gäste aus Landkreisen mit mehr als 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohnern in den zurückliegenden sieben Tagen aufnehmen dürfen. Konkret geht es um den Kreis Gütersloh in Nordrhein-Westfalen, für den die dortige Landesregierung heute einen Lockdown verhängt hat. Laut Herrmann dürfen Menschen aus entsprechenden Kreisen oder Städten nur dann in bayerische Hotels, wenn sie einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen können.

Die Situation im Kreis Gütersloh gebe "Anlass zu größter Besorgnis", sagte Herrmann. "Wir wundern uns schon, dass es dort keine Ausreisesperre gibt", betonte er mit Blick auf die in NRW Ende der Woche beginnenden Sommerferien. Als Vergleichsgröße nannte Herrmann die Situation im bayerischen Landkreis Tirschenreuth vor einigen Monaten. Dort habe man damals auch die Ausreise untersagt – und in Gütersloh gebe es nun sogar mehr Corona-Fälle.

13.02 Uhr: Staatsregierung begrüßt Lockdown in Gütersloh

Zum Auftakt der Pressekonferenz hat Staatskanzleichef Florian Herrmann den Lockdown in Gütersloh begrüßt. Ministerpräsident Markus Söder habe seinem nordrhein-westfälischen Amtskollegen Armin Laschet (CDU) per SMS Hilfe angeboten.

11.05 Uhr: Pressekonferenz live bei BR24

Im Anschluss an die Beratungen stellen Staatskanzleichef Florian Herrmann (CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) die wichtigsten Beschlüsse vor.

BR24 zeigt die Pressekonferenz ab 13 Uhr im Livestream.

10.51 Uhr: Kabinett berät über Ferienbetreuung

Darüber hinaus will sich der Ministerrat mit der Betreuung von Schulkindern in den bevorstehenden Sommerferien befassen. Ministerpräsident Söder hatte Betreuungsmöglichkeiten für diesen Sommer in Aussicht gestellt, da viele Eltern wegen der Corona-Krise Teile ihres Jahresurlaubs bereits nehmen mussten, um ihre Kinder zu betreuen.

10.42 Uhr: Gerichtsbeschluss zu Kitas

Neue Nahrung bekam die Debatte über schnellere Schulöffnungen durch einen am Montag veröffentlichten Beschluss des Verwaltungsgerichts Regensburg, das die Einschränkungen bei der Kinderbetreuung als nicht mehr verhältnismäßig beanstandet hatte. Die Richter beklagten dabei unter anderem, dass die Rechte des Kindes und seiner Eltern beim Erlass der Allgemeinverfügung zum Betreuungsverbot "nicht entsprechend ihrem Gewicht berücksichtigt worden" seien. Für den SPD-Verbraucherschutzexperten Florian von Brunn ergeben sich aus dieser Entscheidung Konsequenzen für die Schulen: "Wer weiterdenkt, muss zu dem Schluss kommen, dass auch die Schulen komplett aufgemacht werden müssen", twitterte er. Man müsse sich die Frage stellen, wie die Kinderrechte gewahrt werden - und zwar auf Bildung, Betreuung und Schutz vor (familiärer) Gewalt. Dies habe das Regensburger Verwaltungsgericht berücksichtigt.

10.35 Uhr: Rufe nach schneller Öffnung der Grundschulen

Der Opposition im bayerischen Landtag geht insbesondere die Öffnung der Grundschulen nicht schnell genug. Nachdem vergangene Woche mehrere baden-württembergische Universitätskliniken Zwischenergebnisse einer gemeinsamen Studie veröffentlicht hatten, laut der Kinder wohl keine Treiber im Corona-Infektionsgeschehen sind, forderte die Grünen-Landtagsfraktion eine Rückkehr zum Regelbetrieb an den Grundschulen zum 1. Juli. Nach Meinung der FDP-Fraktion müssten neben Grundschulen auch die 5. und 6. Klassen rasch wieder regulär unterrichtet werden.

Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler) hält aber am bisherigen Zeitplan fest: "Der Gesundheitsschutz an den bayerischen Schulen hat für uns oberste Priorität", sagte er vergangene Woche dem BR. "Wir haben uns bewusst gemeinsam mit der Schulfamilie für eine schrittweise Wiederaufnahme des Unterrichts entschieden."

10.17 Uhr: Rückkehr zum normalen Unterricht im Fokus

Im Mittelpunkt der Kabinettssitzung sollen Konzepte stehen, wie der Schulunterricht in Bayern nach den Sommerferien aussehen könnte. Derzeit sind Schulklassen in der Regel in zwei Gruppen aufgeteilt und haben im wöchentlichen oder mehrtägigen Wechsel Unterricht in der Schule oder lernen zu Hause. Für September strebt die Staatsregierung eine Rückkehr zum normalen Unterricht an, wofür neue Hygienekonzepte erarbeitet werden müssen. Die Einhaltung eines Mindestabstands von 1,5 Metern dürfte in den meisten Schulen aufgrund der räumlichen Gegebenheiten dann nicht mehr möglich sein.

10.05 Uhr: Kabinett berät über Corona-Pandemie

Unter der Leitung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist das bayerische Kabinett zu seiner wöchentlichen Sitzung zusammengekommen. Nachdem der Ministerrat vor einer Woche eine Reihe weiterer Lockerungen für das öffentliche Leben beschlossen hatte, soll es auch heute wieder um die Corona-Pandemie gehen. Mit einschneidenden neuen Lockerungen wird in dieser Woche aber nicht gerechnet.