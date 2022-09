Wahlkampf mit Winnetou: Schlagabtausch am Gillamoos

"Layla" am Anfang und "Layla" am Ende: Neben zünftiger Blasmusik samt Defiliermarsch setzte die CSU bei ihrem politischen Frühschoppen am Gillamoos demonstrativ auch auf den Ballermann-Hit, der eine Sexismus-Debatte ausgelöst hatte. "Ich hätte mir das Lied nie in meinem Leben angehört - mittlerweile gefällt es mir sogar", rief der Kelheimer Landrat und CSU-Kreisvorsitzende Martin Neumeyer vom Podium ins Hofbräuzelt und kritisierte auch die Rassismus-Diskussion um Winnetou. "Eigentlich habe ich das Gefühl, dass sich momentan irgendwer über irgendwas immer beschwert."

CSU-Chef Markus Söder nahm den Ball wenig später dankbar auf. Es sei lustig gewesen, mit dem Lied zu beginnen, verkündete der bayerische Ministerpräsident. "Dieser ständige Zwang, dieser ständige Druck, dieses ständig humorlose, aggressive Belehren, das stört." Söders Credo: "Jeder soll machen, was er will." Bayern sei ein Freistaat, und kein Zwangsstaat. "Und das gilt auch fürs freie Denken."

Söder und Wüst gegen Scholz und Co.

Gut ein Jahr vor der Landtagswahl in Bayern präsentierte sich die CSU am Gillamoos in Abensberg als Kämpferin für Liberalität und Freiheit - in scharfer Abgrenzung zur rot-grün-gelben Koalition im Bund: "Der Kern dieser Ampel will eine andere Gesellschaft", beklagte Söder, der seine Rede in erster Linie für Angriffe auf die "abgehobene" Politik der Bundesregierung nutzte - und dabei einen Vorgeschmack auf den Landtagswahlkampf der nächsten Monate gab. Der CSU-Chef spannte dabei einen Bogen von der Energie- bis hin zur Drogenpolitik.

Als nicht-bayerischen Politpromi hatte die CSU den nordrhein-westfälischen Ministerpräsidenten Hendrik Wüst (CDU) zu Gast, der bei seiner Gillamoos-Premiere die Erwartungen der Schwesterpartei erfüllte: mit markigen Worten an die Adresse der Ampel und speziell von Kanzler Olaf Scholz (SPD). "Es fehlt an Führung ganz oben in Berlin", schimpfte der CDU-Politiker. Um die Christsozialen für den bayerischen Wahlkampf zu motivieren, blieb Wüst auch den Verweis auf seinen Wahlsieg in NRW nicht schuldig: Er habe eigentlich hoffnungslos zurückgelegen und doch mit deutlichem Vorsprung gewonnen.

Söder verspricht Winter ohne strenge Corona-Regeln

Beim Thema Corona ist Söder weit entfernt von seinem harten Kurs der Jahre 2020 und 2021. Nachdem er zusammen mit Wüst zu Beginn ein Bad in der Bierzelt-Menge genommen hatte, bekannte sich Söder zum Besuch weiterer Volksfeste. "Wir in Bayern, wir haben eine Volksfestkultur, wir wollen sie auch behalten, und wir wollen nicht mehr, dass Volksfeste schließen."

Die Corona-Lage habe sich verändert - es gebe Masken und Impfungen. "Diese ständigen Panikattacken aus Berlin können auf Dauer nicht richtig sein", sagte er mit Blick auf Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) - und versprach den Bayern einen Winter ohne strenge Corona-Beschränkungen. Für den Freistaat gelte: "Vorsicht - ja, Schutz - ja. Absperren, zusperren - auf keinen Fall mehr." So werde es die Staatsregierung auch im Winter halten.

Freie Wähler lassen Winnetou aufmarschieren

Die Freien Wähler ließen bei ihrer Kundgebung im Weissbierstadl sogar einen Winnetou aufmarschieren. Parteichef Hubert Aiwanger polterte in seiner Rede gegen "neue Ideologien", "Sozialismus", "kulturelle Bevormundung" und rief: "Manitu hilf!" Daraufhin schritt ein Winnetou-Double aus der Westernstadt Pullmann City feierlich auf die Bühne. "Ja, Manitu hat uns unseren großen roten Freund Winnetou geschickt, um bei den Bleichgesichtern zu retten, was noch zu retten ist ", verkündete Aiwanger. "Diejenigen, die Cowboy und Indianer spielen, das werden diejenigen, die später zur Feuerwehr gehen."

Wie Söder teilte auch Aiwanger in seiner Rede kräftig gegen die Bundesregierung aus. Das Agieren der Ampel sei eine "Politik aus dem Gruselkabinett, aber nicht eine Politik für eine Bundesrepublik Deutschland". Der Vize-Ministerpräsident beklagte: "Unser Hauptproblem in Deutschland ist diese Bundesregierung."

Rundumschlag bei der AfD

Als einzige der sechs im bayerischen Landtag vertretenen Parteien ist die AfD sowohl in München als auch in Berlin in der Opposition - daher gab es bei deren Kundgebung im Schlossgarten einen politischen Rundumschlag. Ex-AfD-Landtagsfraktionschefin Katrin Ebner Steiner schimpfte über die "Berliner Gurkentruppe", die ein "Bündnis aus Salonsozialisten" sei. AfD-Landeschef Stephan Protschka warf der bayerischen Staatsregierung vor, die Bevölkerung "nach Strich und Faden" zu belügen. "Wer unser wunderschönes Bayern so verkauft wie der Söder und der Aiwanger, die haben es nicht verdient, Landesvater genannt zu werden."

Von der Bundesregierung forderte Protschka einen Kurswechsel in der Russland-Politik: "Der Amerikaner war nie unser Freund, und der Russe ist nicht unser Feind. Wir sind eine Wirtschaftsmacht, und wir müssen beiden Seiten auf Augenhöhe verhandeln können." Es müsse die Devise gelten: "Deutschland zuerst."

SPD wirft Söder Arbeitsverweigerung vor

Andere Töne waren erwartungsgemäß bei den Veranstaltungen der Ampel-Parteien zu hören, deren Redner wiederholt Söders Glaubwürdigkeit in Frage stellten. Der bayerische SPD-Landeschef Florian von Brunn warf dem Ministerpräsidenten vor, in der Energiekrise vor allem an der eigenen Profilierung zu arbeiten und mit andauernden Attacken Richtung Berlin Parteipolitik über das Gemeinwohl zu stellen. Dabei habe die Staatsregierung selbst versäumt, die Energieversorgung in Bayern zu sichern.

Wer eine solche Bilanz habe, "der hat überhaupt kein Recht, der Bundesregierung irgendwelche Vorhaltungen zu machen", sagte von Brunn. Söder sei täglich mit "schlauen Sprüchen zur Stelle", komme aber nicht einmal regelmäßig in den Landtag. "Das ist Arbeitsverweigerung mitten in einer historischen Krise!" Was Söder wirklich gut könne, seien ständige Kurswechsel: "Gestern noch Bäume umarmt, heute schon wieder Atomkraft."

SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert kritisierte Söders Corona-Politik und warf dem CSU-Chef politische Beliebigkeit vor. Bayerns Ministerpräsident sei in der warmen Jahreszeit gegen Corona-Maßnahmen, in den kalten Monaten dann wieder dafür: "So agieren Leute, die überhaupt keinen politischen Standpunkt haben."

Grüne: Söder dreht sich schneller als ein Wetterhahn

Auch Grünen-Fraktionschefin Katharina Schulze attestierte dem CSU-Vorsitzenden, seine Richtung schneller zu ändern als ein Wetterhahn. Schulze machte die Christsozialen mitverantwortlich für die Abhängigkeit Bayerns von russischem Gas: "Die CSU-Chefs sind öfter nach Moskau gepilgert als nach Altötting."

Ähnlich äußerte sich auch Co-Fraktionschef Ludwig Hartmann. "Die CSU-Energiepolitik hat uns in diese maximale fossile Energieabhängigkeit getrieben." Er fügte hinzu, Söder und Aiwanger seien die "Doppelnullen" der Energiewende in Bayern. Der CSU-Chef beschimpfe jeden Tag die Ampelregierung in Berlin, ohne selbst konstruktive Vorschläge zu machen. Grünen-Bundespolitiker Toni Hofreiter rief die CSU auf, Fehler in der Energiepolitik zuzugeben. Mit Blick auf die Landtagswahl 2023 gab er das Ziel aus: "Im nächsten Jahr regieren wir Bayern."

FDP sieht Söder lieber im Bierzelt als auf der Regierungsbank

Das erste Gillamoos-Volksfest samt politischem Frühschoppen seit zwei Jahren wertete FDP-Landeschef Martin Hagen als "handfesten politischen Erfolg" der Liberalen: Die FDP im Bundestag habe diese Rückkehr zur Normalität durchgesetzt. Hagen zeigte sich überzeugt, dass Söder insgeheim eine "tiefe Dankbarkeit gegenüber der FDP" empfinde, dürfe es aber nicht zugeben.

Jedenfalls sei Söder vom Team Vorsicht ins Team Volksfest gewechselt. Söder, der seit Jahresbeginn nur an drei Landtagssitzungen teilgenommen habe, "schafft es innerhalb von fünf Wochen, 13 Volksfeste zu besuchen." Für Hagen kein Grund zur Kritik: "Ich finde, er macht das gut. Im Bierzelt kann er deutlich weniger Schaden anrichten als auf der Regierungsbank."

