BR24live: Schiff "Achim" wird aus Schleuse befreit

Bis zuletzt haben Arbeiter an dem Schiff geschweißt. Am 10. März war es in der Schleuse untergegangen - warum, das ist noch unklar. Die Schiffsuntersuchungskommission hat das provisorisch reparierte Wrack für transportfähig erklärt. Heute Vormittag wird nun versucht, den Frachter "Achim" aus der Schleuse zu schleppen - zu sehen hier im Livestream.

"Achim" soll nach Bratislava geschleppt werden

Dazu soll heute nach und nach der Wasserstand erhöht werden, bis das rund zwölf Meter tiefe Schleusen-Becken wieder gefüllt ist. Wenn der Frachter das aushält, soll er laut Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt wenige hundert Meter Richtung Regensburg geschleppt und dort erstmal geparkt werden.

Ein geeignetes Schiff soll "Achim" dann endgültig abschleppen - wahrscheinlich zu seiner Endstation Bratislava. Anders als bei einem Auto wird der Frachter dann aber nicht gezogen. Das Abschlepp-Schiff wird stattdessen seitlich an "Achim" befestigt. So soll der Eisenerz-Frachter dann donauabwärts geschleppt werden. Voraussichtlich in Bratislava soll "Achim" dann aus der Donau gehoben werden. "Dort wird dann entschieden, was noch verwertet werden kann, und wie der Rest entsorgt wird", so ein Sprecher der Behörde.

Erfolgreiche Bergung würde Staus verhindern

Am Ende der Woche geht der reguläre Verkehr auf der Donau wieder los. Denn dann enden Wartungsarbeiten am Main-Donau-Kanal. Sollte die Schleuse dann immer noch geschlossen sein wegen dem havarierten Frachter "Achim", würde es zu Staus kommen. Den Reedereien drohen dann hohe Kosten.