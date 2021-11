BR24live: Rote Corona-Ampel - drohen Lockdown oder Impfpflicht?

Eine Impfpflicht wird immer wieder diskutiert, auch ein Lockdown für Ungeimpfte wird als Maßnahme genannt. Klar ist: Viele Intensivstationen arbeiten schon jetzt am Anschlag. Was hat die Politik versäumt und was kommt auf uns zu?

Darüber diskutiert die Münchner Runde jetzt live im BR Fernsehen und auf BR24.

Gesundheitsminister Holetschek warnt vor "Notlage"

Zu Gast in der Sendung ist unter anderem Bayerns Gesundheitsminister Klaus Holetschek (CSU). Er bezeichnet die aktuelle Lage als dramatisch und besorgniserregend und betont seit einigen Tagen: "Wir sind mitten in einer Notlage". Mit aller Kraft will er die Auffrischungsimpfungen forcieren und möglichst viele Menschen überzeugen, sich noch impfen zu lassen.

Denn das Impfen ist für Holetschek der einzige Weg aus der Corona-Pandemie. Deshalb hat die Regierung des Freistaats diese Woche auch eine Reaktivierung der Impfzentren, die 2G-Regel in vielen Bereichen, sowie die Ausrufung des Katastrophenfalls, beschlossen.

Live-Diskussion mit Politik, Medizin und Forschung

Doch wie wirksam sind die Maßnahmen? Darüber diskutiert in der "Münchner Runde" auch die FDP-Politikerin und ehemalige Bundesjustizministerin Sabine Leutheusser-Schnarrenberger. Sie fordert die Wiedereinführung der kostenlosen Corona-Tests für alle und findet, dass damit die 2G-Regel in vielen Bereichen überflüssig wäre.

Auch der Allgemeinmediziner Christian Kröner aus Neu-Ulm ist in der Sendung dabei. Er sorgte im Laufe der Pandemie bereits mehrfach mit seiner Praxis für Aufsehen, zum Beispiel als er als einer der Ersten 12-Jährige impfte. Jetzt kritisiert er die Politik als zu langsam und warnt davor, dass es in den bayerischen Krankenhäusern in wenigen Tagen zur Triage kommen könnte.

Wissenschaftliche Einordnung liefert in der Sendung die Virologin Ulrike Protzer. Sie hält es für ausgeschlossen, dass Deutschland noch Herdenimmunität erreicht. Dazu sei die Impfquote weiterhin zu niedrig. Ihrer Meinung nach müssen nun nicht nur möglichst viele Menschen die Auffrischungsimpfung erhalten, sondern die Bürgerinnen und Bürger auch freiwillig ihre Kontakte einschränken, um die vierte Corona-Welle in Bayern zu bremsen.