BR24Live: Report-Sonderausgabe zur Corona-Lage in Italien

Die Sonderausgabe von report München beschäftigt sich mit den Deutsch-Türken, die von der Corona-Krise doppelt geschlagen sind: Sie haben mit den Problemen in Deutschland zu kämpfen und bangen gleichzeitig um ihre Verwandten in der alten Heimat. Das Auswärtige Amt teilt mit: "Die Türkei verzeichnet stark ansteigende Infektionszahlen. Eine Ausgangssperre für chronisch Kranke und Menschen über 65 und unter 20 Jahren wurde verhängt."

Coronavirus: Alles Wissenswerte finden Sie hier.

Italien: Ausgangsbeschränkungen belasten die Menschen stark

Außerdem blicken wir nach Palermo in Italien. Dort hilft der Priester Bruder Mauro den Schwachen und Armen, die unter der Corona-Wirtschaftskrise besonders leiden. Report-Autor Karl Hoffmann lebt seit vielen Jahren in Italien. Er zeigt in einem Beitrag und einem Videogespräch mit Moderator Andreas Bachmann, wie schwierig es für die Menschen vor Ort ist, mit den inzwischen viele Wochen langen und streng überwachten Ausgangsbeschränkungen zurecht zu kommen.

