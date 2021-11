BR24live 13 Uhr: Polizei informiert zu Messerattacke in ICE

Nach der blutigen Messerattacke im ICE Passau-Hamburg sind die Hintergründe der Tat weiterhin völlig unklar. Weitere Auskünfte wollen Polizei und Staatsanwaltschaft aber heute bei einer Pressekonferenz in Neumarkt in der Oberpfalz geben.

Was bisher bekannt ist: BR24 überträgt die Pressekonferenz zur Messerattacke im ICE live ab 13 Uhr.

Nach Messerattacke: Durchsuchung in Passau

In dem Zug waren am Samstagvormittag drei Männer im Alter von 26, 39 und 60 Jahren schwer verwundet worden, sie wurden in Krankenhäuser gebracht. Als mutmaßlichen Täter nahm die Polizei einen 27-jährigen Mann fest. Er hat früher in Syrien gelebt, soll sich seit 2014 in Deutschland aufhalten und zuletzt in Passau gewohnt haben.

In Passau gab es am Samstagnachmittag einen größeren Polizeieinsatz, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberpfalz sagte. Einen Zusammenhang mit der Bluttat im ICE bestätigte er bislang nicht. Weitere Angaben könne er aus ermittlungstaktischen Gründen nicht machen. Die Durchsuchung könnte aber bei der heutigen Pressekonferenz thematisiert werden.