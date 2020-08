BR24Live: Polizei berichtet zu Bayreuther Leichenfund auf Radweg

Vor mehr als einer Woche machten Passanten in Bayreuth eine schockierende Entdeckung. Sie hatten eine männliche Leiche mitten in der Nacht auf einem Radweg gefunden. Die Polizei arbeitet seither mit Hochdruck an der Aufklärung des Gewaltverbrechens.

Aktuelle Sachstand zum Bayreuther Leichenfund

Nach zahlreichen Zeugenaufrufen hat die Soko Radweg um 11 Uhr zu einer Pressekonferenz geladen. BR24 überträgt diese live. Dort wollen die Ermittler "einen Überblick über den aktuellen Sachstand" präsentieren, heißt es in einem Schreiben der Polizei. Bisher hielten sich die Behörden aus ermittlungstaktischen Gründen mit Informationen - beispielsweise zur Tatwaffe - zurück.

Umfangreiche Suchmaßnahmen

Die Leiche, ein 24 Jahre alter Mann, war in der Nacht zum 19.08.2020 gegen 0.45 Uhr von Passanten auf einem Fuß- und Radweg zwischen der Dr.-Konrad-Pöhner-Straße und der Fraunhoferstraße in Bayreuth tot aufgefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Umfangreiche Suchmaßnahmen, bei denen unter anderem Suchhunde zum Einsatz kamen und ein Wasserauffangbecken ausgepumpt wurde, führten bisher zu keinem Ergebnis.