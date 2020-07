BR24Live: Piazolo möchte zusätzliche "Team-Lehrkräfte"

11.27 Uhr: Unterricht mit Stamm-Lehrkraft

Team-Lehrkräfte können laut Piazolo Personen sein, die das 1. und 2. Staatsprüfung haben, aber auch Personen mit einschlägigem Hochschulstudium. Diese verfügten zwar noch nicht über eine Referendarzeit, aber sie würden den Unterricht zusammen mit Stamm-Lehrkraft ausüben. Das Ministerium will jetzt um Team-Lehrkräfte werden. Das Programm sei für ein Jahr aufgesetzt.

11.17 Uhr: Werben um Team-Lehrkräfte

"Möglichst alle Lehrkräfte in den Einsatz zu bringen", sei das Ziel. Schwangere Lehrkräfte und Risikogruppen, die über Attest verfügen, nicht im Präsenzunterricht. Aber diese Lehrkräfte könnten andere Arbeiten erledigen - zum Beispiel Korrekturarbeiten, Verwaltungstätigkeiten. Denkbar sei auch "Distanzunterricht anders herum" - von zu Hause ins Schulgebäude.

"Werden versuchen, zusätzlich Lehrkräfte zu gewinnen", so Piazolo. Das Ministerium möchte "Teamlehrkräfte" gewinnen. 800 in Vollzeit, 300 aus dem Gesamtpool. Es soll auch zusätzliches Geld, bis zu 30 Millionen, dafür eingesetzt werden.

11.15 Uhr: Werben um Lehrkräfte-Nachwuchs

Es werde bei Abiturienten aktiv darum geworben, Lehrkraft zu werden.

11.11 Uhr: Alle offenen Stellen für ausgebildete Lehrkräfte

Alle 4.600 offenen Stellen sollen mit ausgebildeten Lehrkräften besetzt werden. Dies sei, so Piazolo, im Hinblick auf andere Bundesländer keine Normalität.

11.10 Uhr: Schwerpunkt heute ist Personalplanung

Kultusminister Piazolo will in der PK heute über die Leherervorsorgung sprechen. Zum einen geht es um den strukturellen Lehrerbedarf. Aber zusätzlich, das ist die zweite Stufe "brauchen wir einen pragmatischen flexiblen Einsatz von Lehrkräften in Zeiten von Corona.