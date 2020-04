BR24Live: Piazolo zur Wiedereröffnung der Schulen

Am Montag öffnen Bayerns Schulen ihre Tore wieder für die Abschlussklassen. Eltern, Schüler und Lehrer haben indes noch Fragen zu den Details: Wie soll der Unterricht genau aussehen, wie wird benotet und vor allem: Wie sehen die Hygienemaßnahmen aus? Darüber gibt Kultusminister Michael Piazolo heute um 10:30 Uhr in einer Pressekonferenz Auskunft.

Etliche Angaben zur Schulöffnung gibt es schon

Einige Details sind allerdings schon bekannt. In einem Schreiben vom Dienstag habe das Kultusministerium viele offene Fragen beantwortet, sagte der Vorsitzende des Bayerischen Philologenverbands, Michael Schwägerl, dem BR: Unter anderem muss jeder Schüler mindestens vier Quadratmeter Platz für sich haben und an einem Einzeltisch sitzen. Gruppenaufgaben sind dabei nicht erlaubt.

Was passiert mit den Risikogruppen?

Klärungsbedarf bestehe aber noch für die Risikogruppen, so der Verband. Das Kultusministerium will die Schulen für jeden Einzelfall entscheiden lassen - bei Lehrern und Schülern. Andere Bundesländer wie Nordrhein-Westfalen dagegen befreien gefährdete Lehrer pauschal vom Unterricht.

Auch bei den Noten gibt es noch Fragezeichen. Vor den Abiturprüfungen sollen 12.-Klässler an Gymnasien keine Prüfungen mehr schreiben. Fehlende Noten sollen jetzt berechnet werden – und zwar schülerfreundlich. Was das genau bedeutet – und weitere Fragen, will Kultusminister Michael Piazolo in seiner Pressekonferenz beantworten. BR24 überträgt live ab 10.25 Uhr.