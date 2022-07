BR24live: Kinderbetreuung - So will Bayern Personalnot bekämpfen

Trotz eines deutlichen Anstiegs der Zahl der Fachkräfte in der Kinderbetreuung bleibt der Personalmangel eine große Herausforderung für die bayerische Staatsregierung. "Es ist bereits sehr viel gemacht worden", sagte Sozialministerin Ulrike Scharf (CSU) nach einer Kabinettssitzung. "Aber es reicht immer noch nicht." Daher will die Staatsregierung die Bemühungen um zusätzliches Personal weiter verstärken.

"Quereinsteiger an die Hand nehmen"

Scharf verwies auf die verstärkte Nachfrage nach Betreuungsplätzen, die mehrere Gründe habe. "Kinder sind oft früher in den Kitas, werden länger betreut." Zudem gebe es eine "unglaublich erfreuliche" Geburtenzahl – "nämlich 134.000 Geburten im letzten Jahr". Vor zehn Jahren seien es noch 104.000 gewesen. Darüber hinaus gebe es nach wie vor Zuzug nach Bayern. Der Bedarf werde somit weiter steigen – nicht zuletzt wegen des Rechtsanspruchs für Grundschulkinder auf Ganztagesbetreuung ab 2026.

Das bedeute: "Wir müssen an die Ausbildung ran, und an die Fort- und an die Weiterbildung", betonte die Ministerin. Die Erzieherausbildung sei schon modernisiert und von fünf auf vier Jahre verkürzt worden. "Jetzt geht's darum, dass wir die Quereinsteigerinnen und Quereinsteiger noch mehr an die Hand nehmen." Das modulare Weiterbildungs- und Fortbildungssystem sei in Teilen schon auf den Weg gebracht worden, das Gesamtkonzept werde im Herbst vorgestellt, kündigte Scharf an.

Studie: In Bayern droht Personalnotstand

Laut dem am Dienstagmorgen veröffentlichten Fachkräfte-Radar 2022 der Bertelsmann Stiftung für Kitas und Grundschulen steuert Bayern auf einen enormen Personalnotstand zu. Den Berechnungen zufolge sind allein für die flächendeckende Umsetzung des Rechtsanspruchs auf Ganztagsförderung in der Grundschule und im Hort im Freistaat fast 21.000 Fachkräfte mehr nötig, als es aktuell gibt – abzüglich der 4.000 neu ausgebildeten Fachkräfte bis 2030 bliebe immer noch eine erhebliche Lücke.

Eltern von Grundschulkindern haben ab dem Schuljahr 2026/2027 schrittweise Anspruch auf eine Ganztagesbetreuung. "Bayern kann die Umsetzung des Rechtsanspruchs für alle Kinder bis 2030 kaum stemmen, der Fachkräftebedarf ist bis dahin nicht zu decken", sagte Kathrin Bock-Famulla von der Bertelsmann Stiftung. Hinzu kommt der Studie zufolge, dass Bayern bis 2030 zusätzlich einen enormen Bedarf von etwa 46.000 Fachkräften an Kitas haben wird.

Regierungserklärung zur Sozialpolitik – Kritik der Opposition

Am Nachmittag will Scharf im Landtag ausführlich erläutern, was sie in der bayerischen Sozialpolitik auf den Weg bringen will. Dabei will sie auch den neuen Sozialbericht vorstellen. Im BR-Interview kündigte die Ministerin an, den Fokus vor allem auf die Familien zu richten. Der Ausbau der Kinderbetreuung sei "wesentlich", um Menschen in Arbeit bringen zu können und ihre wirtschaftliche Situation zu verbessern.

BR24 überträgt die Regierungserklärung samt Aussprache ab 13.55 Uhr live (Stream oben in diesem Artikel)

Während nach Meinung von Scharf die Sozialpolitik in Bayern "besser als anderswo" ist, sieht die Opposition Handlungsbedarf. "In Bayern sind Alleinerziehende und ihre Kinder besonders stark von Armut bedroht: Gemessen am Einkommensdurchschnitt liegt das Armutsrisiko von Alleinerziehenden bei 45 Prozent", twitterte die Grünen-Fraktion und forderte Lösungen ein. Auch FDP-Fraktionsvize Julika Sandt kritisierte, die Staatsregierung habe bisher kein Konzept vorgestellt, wie sie gegen Armut vorgehen will. "Vor allem ältere Menschen sind armutsgefährdet."

Hilfe für Paare mit Kinderwunsch

Das Kabinett beschloss am Vormittag ein bayerisches Seniorenmitwirkungsgesetz: Ein Landesseniorenrat soll etabliert und bei allen Senioren betreffenden Themen von der Staatsregierung gehört werden. Darüber hinaus verständigte sich die Staatsregierung darauf, dass Bayern Kinderwunschbehandlungen ab 2023 auch dann finanziert, wenn der Fördertopf von Bund und Ländern eigentlich für das jeweils laufende Jahr ausgeschöpft ist. Paare mit Kinderwunsch könnten sich auf den Freistaat verlassen, betonte Scharf.