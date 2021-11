BR24live: Münchner Runde - Wie wichtig ist uns die Kultur?

Was heißen die neuen Corona-Regeln genau für die Kulturschaffenden - müssen nun flächendeckend wieder Auftritte abgesagt und Kulturbühnen geschlossen werden? Welche Sorgen haben die Kulturschaffenden? Und welche Forderungen haben sie an die Politik?

Eine Bühne für die Kultur und ihre Anliegen

Die Münchner Runde Kultur extra am 24. November live aus dem Schlachthof in München möchte eine Bühne für die Anliegen der Kulturszene bieten und Einblicke in besonders belastete Bereiche geben. Gleichzeitig sollen Lösungsmöglichkeiten aufgezeigt werden, damit der Wert der Kultur für unsere Demokratie erhalten bleibt.

Stresstest Corona: Wie wichtig ist Kultur für unsere Demokratie? Zu sehen ab 20.15 Uhr - hier bei uns im Livestream.

Es diskutieren in der Münchner Runde:

Bernd Sibler (CSU), bayerischer Kunstminister

Doris Dörrie, Film-Regisseurin

Till Hofmann, Kulturveranstalter

Michael Lerchenberg, Schauspieler und Autor

Queen Lizzy, Musikerin aus München

Moderiert wird die Sendung von BR-Chefredakteur Christian Nitsche.