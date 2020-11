BR24Live - Münchner Runde: Wie hart wird der Corona-Winter?

Weniger Kontakte, daheim bleiben, keine Feiern. Der Teil-Lockdown dauert an und manche Corona-Maßnahmen werden in den kommenden Wochen vermutlich noch verschärft. Welche Auswirkung hat dies auf die Menschen in Bayern?

Wie wir in der Corona-Krise mit Existenzängste und Einsamkeit umgehen können und unsere Psyche schützen – darüber diskutieren wir live ab 20.15 Uhr im BR Fernsehen und hier bei BR24 mit diesen Gästen:

Martin Hagen , Fraktionschef der FDP im Bayerischen Landtag

, Fraktionschef der FDP im Bayerischen Landtag Klaus Holetschek , Staatssekretär für Gesundheit und Pflege, CSU

, Staatssekretär für Gesundheit und Pflege, CSU Margot Käßmann , Theologin und frühere EKD-Ratsvorsitzende

, Theologin und frühere EKD-Ratsvorsitzende Martin Stürmer, Virologe