BR24Live: Münchner Runde - Wahl: Was ändert sich für Bayern?

Zweieinhalb Wochen vor der Bundestagswahl ist das Rennen völlig offen. Verschiedene Konzepte der Parteien stehen zur Wahl: Die einen wollen eher die Wirtschaft entlasten, die anderen die unteren Einkommensschichten.

Die Wahlnacht live auf BR24.de: Alle Hochrechnungen sofort aufs Handy. Wie hat Bayern abgestimmt? Egal wo Sie sich befinden, wir bringen Sie auf den neuesten Stand – auch im Stream. Diskutieren Sie mit – im Web, in der App, auf Facebook, YouTube und Twitter.

Weitgehende Einigkeit besteht darin, den Klimawandel in Zukunft stärker bekämpfen zu wollen – doch auch hier sind die Ansätze unterschiedlich. Was bedeutet das für unseren Geldbeutel? Was steht nach der Wahl im Koalitionsvertrag? Und was verändert sich durch die Wahl konkret für Bayern?

Darüber diskutieren heute in der Münchner Runde: