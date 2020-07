BR24Live: Münchner Runde - Preiskampf in der Landwirtschaft

Der Preiskampf um Fleisch, Milch, Obst und Gemüse ruiniert die Landwirtschaft. Missstände in Schlachthöfen und Dumpingpreise in Supermärkten haben jetzt eine Diskussion um Mindestpreise und eine Fleischsteuer entfacht.

Wohin geht der Weg in der Landwirtschaft?

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will eine Tierwohlabgabe einführen. Wie teuer wird Fleisch? Was kostet gute Tierhaltung? Sind wir bereit, mehr für unsere Lebensmittel zu bezahlen? Welche Landwirtschaft wollen wir in Zukunft?

Die Gäste der Sendung sind Andreas Bertele, Landwirt aus Oberbayern, Christian Böttcher vom Bundesverband des Deutschen Lebensmittelhandels (BVLH), der bayerische Grünen-Fraktionschef Ludwig Hartmann, Bayerns Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber und Diana Plange, Vorsitzende des Vereins "Tierärzte für verantwortbare Landwirtschaft".

