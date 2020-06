BR24Live: Söder kündigt neue Corona-Lockerungen an

10.55 Uhr: Pressekonferenz live bei BR24

Über die wichtigsten Beschlüsse des bayerischen Kabinetts informiert Ministerpräsident Söder im Anschluss an die Sitzung.

BR24 zeigt die Pressekonferenz ab ca. 13 Uhr im Livestream.

10.45 Uhr: Söder weiterhin für Urlaub in Deutschland

Der bayerische Ministerpräsident bleibt weiter bei seiner Empfehlung, den Urlaub in diesem Jahr möglichst im eigenen Land zu verbringen. "Ich habe kein gutes Gefühl - auch ganz persönlich - bei großen Reisen ins Ausland", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Deutschland sei ein wunderschönes Land. "Man kann doch jetzt in diesem Jahr einfach mal erkunden, was unser Land zu bieten hat."

10.42 Uhr: Clubs bleiben länger geschlossen

Clubs und Diskotheken macht Söder keine Hoffnung auf eine Öffnung in nächster Zeit. Auf die Frage, wann man mal wieder in einem Club tanzen könne, sagte der Ministerpräsident in dem Interview: "Das dauert. Denn da ist die Ansteckungsgefahr einfach mit am höchsten." Er fügte hinzu: "Aber Sie können ja zum Beispiel zu Hause mit Ihrer Partnerin tanzen."

10.31 Uhr: Maskenpflicht bei Kulturveranstaltungen wird abgeschafft

Ähnlich wie auf der Kirchenbank soll auch im Theater- oder Kinosessel die Maskenpflicht abgeschafft werden - das will das Kabinett laut Söder heute beschließen. Beim Hinein- und Hinausgehen bleibe es bei der Pflicht, einen Mund-Nasen-Schutz zu tragen, sagte Söder der "Augsburger Allgemeinen". Wenn man aber auf dem Platz sitze, könne man die Kultur künftig "ohne Maske genießen". Zur Begründung sagte Söder: "Die Kulturveranstaltungen laufen sehr seriös und sehr gut."

10.27 Uhr: Maskenpflicht in Supermärkten und Bahnen bleibt

An der Maskenpflicht unter anderem in Geschäften, Museen und öffentlichen Verkehrsmitteln hält Bayern laut Söder weiter fest. "Es ist ja das tragische an der Entwicklung: Wir sind in einer so hochtechnologischen Welt, aber im Moment bleibt nichts anderes übrig, diese relativ einfachen Maßnahmen zu machen, die aber eben wirken", sagte er im Interview. Durch das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes werde die Infektionsgefahr drastisch reduziert. "Wenn wir das bisschen an Möglichkeiten nicht nutzen, dann sind wir ehrlich gesagt selber schuld."

10.20 Uhr: "Das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung ernst nehmen"

Der Ministerpräsident bleibt in der Corona-Krise dabei, die Beschränkungen nur schrittweise und vorsichtig zurückzunehmen. Söder mahnte in der "Augsburger Allgemeinen", die Politik müsse auch das Sicherheitsempfinden der Bevölkerung ernst nehmen. Es gebe Umfragen zufolge eine wachsende Zahl von Menschen, die gegen zu schnelle Lockerungen sei. "Wir sollten nicht nur denen, die ständig rufen nach Erleichterungen, eine Stimme geben im öffentlichen Raum, sondern auch den vielen vielen besorgten und vorsichtigen Menschen", sagte er.

10.15 Uhr: Söder erwartet Massentests auch in anderen Bundesländern

Zwar hatten am Montag mehrere Bundesländer kostenlosen Massentests für alle abgelehnt. Dennoch rechnet Söder damit, dass andere Länder dem Vorstoß Bayerns bald folgen werden: "Ich glaube schon, dass es eine Wirkung hat auch weit über Bayern hinaus." Der CSU-Chef verwies in dem Interview darauf, dass andere Länder dem Vorbild des Freistaats beispielsweise auch bei den Schulschließungen und Kontaktbeschränkungen nach anfänglicher Kritik gefolgt seien.

10.12 Uhr: Kein Verständnis für Kritik an Bayerns Vorstoß

Ministerpräsident Söder zeigte sich verwundert über die Kritik einiger Politiker an der Ankündigung der Staatsregierung, dass sich alle Bürger des Freistaats kostenlos auch ohne Symptome auf das neuartige Coronavirus testen lassen können. Testen sei die "einzige ernsthafte medizinische Leistung, die der Staat an dieser Stelle erbringen kann, und ich möchte das unseren Bürgerinnen und Bürgern eigentlich nicht vorenthalten", sagte er der "Augsburger Allgemeinen". Dieses freiwillige Angebot sei für die Menschen ein wichtiges Signal.

Unter anderen hatte auch Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) den Alleingang des Freistaats kritisiert: "Einfach nur viel testen klingt gut, ist aber ohne systematisches Vorgehen nicht zielführend."

10.05 Uhr: Kabinett berät über kostenlose Tests für alle

Unter der Leitung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) berät das bayerische Kabinett wieder über das weitere Vorgehen in der Corona-Krise. Der Ministerrat will dabei nach BR-Informationen unter anderem die Details der Corona-Teststrategie im Freistaat beschließen. Dazu zählen auch vorbeugende und kostenlose Corona-Tests für jeden, die laut Gesundheitsministerin Melanie Huml (CSU) von Mittwoch an möglich sein sollen.