BR24Live: Söder erwägt neuen Corona-Grenzwert 100

Appell an die Bevölkerung und weitere Hilfen

Darüber hinaus will Söder, wie schon im Frühjahr, an die Bevölkerung appellieren, die Anti-Corona-Maßnahmen einzuhalten. Auch weitere staatliche Hilfen für von Corona besonders betroffene Branchen will der Ministerpräsident offenbar in Aussicht stellen, zum Beispiel für Künstlerinnen und Künstler.

Es ist Söders dritte Regierungserklärung seit dem Beginn der Corona-Pandemie vor gut einem halben Jahr. Seit Tagen warnt der Ministerpräsident vor der nach Einschätzung der Staatsregierung und vieler Experten erneut sehr heiklen Situation. Deutschland nähere sich "mit großen Schritten" einem neuen Lockdown, sagte Söder am Montag. In einigen Regionen sei es kaum mehr möglich, die Kontakte von Corona-Infizierten nachzuverfolgen.

Massive Einschränkungen im Berchtesgadener Land

Seit Samstag gelten bayernweit teils strengere Corona-Beschränkungen - abhängig von der jeweiligen Inzidenz vor Ort. Noch schärfere Regeln gibt es seit Dienstag im oberbayerischen Landkreis Berchtesgadener Land: Wegen eines hohen Inzidenzwerts ist das öffentliche Leben dort für zunächst zwei Wochen massiv heruntergefahren.

Zuletzt gab es aber auch Unmut über einige Aussagen Söders. So stieß seine Forderung, dem Bund mehr Befugnisse für die Corona-Eindämmung zu übertragen, in Bayern überwiegend auf Skepsis. Auch Söders Kritik an der FDP, der er einen gemeinsamen Kurs mit der AfD attestiert hatte, sorgte für wütende Reaktionen.

Opposition für mehr Landtags-Beteiligung

Im Anschluss an die Regierungserklärung werden die Oppositionsfraktionen im Landtag ebenfalls zu Wort kommen, im Regelfall sprechen dabei die Fraktionschefs. Dabei dürfte es unter anderem um die fraktionsübergreifende Forderung nach einer stärkeren Einbindung des Parlaments in die Anti-Corona-Maßnahmen gehen. Bisher arbeitet die Staatsregierung in allererster Linie mit Verordnungen, für die es keine Zustimmung des Parlaments braucht.