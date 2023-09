Live: Ludwig Hartmann in der BR24 Wahlarena

Wunschziel: Koalitionspartner. Das Ziel der bayerischen Grünen bei der Landtagswahl am 8. Oktober hat die Partei klar kommuniziert. Wie schon bei der letzten Landtagswahl 2018 wollen die Grünen in Bayern zweitstärkste Kraft im Landtag werden.

Mit einem Umfrageergebnis von 15 Prozent im BR24 BayernTrend steht die Partei um ihre Spitzenkandidaten Katharina Schulze und Ludwig Hartmann aktuell jedoch schlechter da als beim Landtagswahlergebnis 2018. Damals erreichten die Grünen in Bayern 17,6 Prozent. Woran liegt das? Wie stehen die Bürgerinnen und Bürger in Bayern zu den Ideen der Grünen für die Zukunft Bayerns? Um 21 Uhr stellt sich Spitzenkandidat Ludwig Hartmann der Diskussion von rund 90 Bürgerinnen und Bürgern in Hirschaid.