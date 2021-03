BR24Live: Landtag gedenkt der Corona-Toten in Bayern

Um 14.00 Uhr gedenken die Abgeordneten des Bayerischen Landtags heute gemeinsam mit den Mitgliedern der Staatsregierung der rund 13.000 Corona-Toten in Bayern.

Trauerakt mit persönlichen Botschaften

Oftmals konnten Familienangehörige und Freunde aufgrund der Infektionsschutzmaßnahmen nur in einem sehr kleinen Kreis Abschied nehmen. Stellvertretend für die vielen Tausend Toten konnten Angehörige Bilder ihrer an oder mit Corona verstorbenen Familienmitglieder mit einer kurzen Botschaft an den Landtag senden. Eine Auswahl dieser Bilder und Texte soll in würdiger Form und stellvertretend für alle Corona-Toten in Bayern während des Traueraktes gezeigt werden.

Die Gedenkworte sprechen Landtagspräsidentin Ilse Aigner, Ministerpräsident Markus Söder sowie die Vorsitzende des Bayerischen Ethikrates, Susanne Breit-Keßler. Musikalisch umrahmt wird der Trauerakt von der aus München stammenden Geigerin Julia Fischer.

Trauerbeflaggung und Schweigeminute

Ministerpräsident Söder hat für den heutigen Tag in ganz Bayern Trauerbeflaggung angeordnet. Um 14.30 Uhr soll landesweit mit einer Schweigeminute der Corona-Toten gedacht werden. Der Trauerakt selbst beginnt um 14.00 Uhr und wird von BR24 übertragen.