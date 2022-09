BR24live 14.35 Uhr: Landesparteitag der Grünen in Landshut

Die Weichen hinsichtlich des Führungsduos sind längst gestellt: Katharina Schulze und Ludwig Hartmann wurden vom Landesausschuss der Grünen als Doppelspitze für die Landtagswahl nominiert, die Zustimmung des Landshuter Parteitages gilt als Formsache. Gegenkandidaten gibt es diesmal nicht.

Das Führungsduo gibts nur im Doppelpack

Neu ist auch: Der Parteitag in Landshut kann beide nur im Doppelpack wählen – eine Einzelkandidatur wie früher ist passé. Nur ihre Bewerbungsreden vor den Delegierten halten Schulze und Hartmann getrennt.

Das Ziel heißt Regierungsbeteiligung

Die klare Ansage ist: Im nächsten Herbst soll ein Wahlergebnis her, mit dem niemand gegen die Grünen in Bayern regieren könne, betonen beide Kandidaten. "Es ist Zeit, dass Grün mit an der Regierung ist", sagte Katharina Schulze.

In den jüngsten Umfragen lag die Partei zwischen 18 und 20 Prozent, ein leichtes Plus gegenüber der letzten Landtagswahl. Doch bei einem möglichen Bündnis gegen die CSU würden die Freien Wähler nicht mitmachen, wie diese neulich betont haben. Und für die CSU bleibt Orange der Wunschpartner.

Energiekrise und Klimawandel als Schwerpunkte

Inhaltlich soll es beim Grünen-Parteitag vor allem um die Entlastung der Menschen in der aktuellen Energiekrise gehen - wie auch um Klimawandel und soziale Gerechtigkeit. Für Sonntag hat sich zu diesen Themen auch der Bundesvorsitzende der Grünen, Omid Nouripour, angekündigt.