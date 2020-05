BR24Live: Kabinett berät über Hotels, Kitas und Basketball

10.45 Uhr: Pressekonferenz im Livestream

Die wichtigsten Ergebnisse der Sitzung erläutern Staatskanzleichef Florian Herrmann, Gesundheitsministerin Melanie Huml, Sozialministerin Carolina Trautner (alle CSU) und Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) um 13 Uhr vor Journalisten.

BR24 zeigt die Pressekonferenz live. Der Livestream startet um 12.55 Uhr.

10.27 Uhr: Beratungen über Basketball-Bundesliga

Entscheiden wollen die Minister auch, ob nach dem Profi-Fußball auch die höchste deutsche Basketball-Spielklasse wieder starten darf: Das Konzept der Basketball-Bundesliga (BBL) hat dazu ein Hygiene- und Sicherheitskonzept vorgelegt. Es seiht vor, den Meister ab Anfang Juni in einem Zehner-Turnier im Münchner Audi Dome über einen Zeitraum von drei Wochen zu ermitteln.

10.20 Uhr: Hygiene-Konzept für Hotelöffnungen

Zum Start der Pfingstferien am 30. Mai soll der Tourismus in Bayern wieder starten - Hotels, Campingplätze und Ferienwohnungen dürfen dann wieder betrieben werden. Dafür will das Kabinett eine Hygiene-Konzept beschließen: mit Abstandsregeln, Mundschutz-Pflicht in Gemeinschaftsbereichen und speziellen Vorschriften für die Lüftung und Reinigung der Anlagen. Saunen, Wellnessbereiche und Schwimmbäder müssen geschlossen bleiben. Entwickelt wurden diese Vorschriften vom Wirtschafts- und Gesundheitsministerium gemeinsam mit dem bayerischen Hotel- und Gaststättenverband DEHOGA.

10.05 Uhr: Wie geht es weiter mit der Kinderbetreuung?

10.10 Uhr: Unter der Leitung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) berät das bayerische Kabinett heute einmal mehr über die Corona-Pandemie. Neben der allgemeinen Entwicklung bei den Infektionen im Freistaat will sich der Ministerrat mit der Kinderbetreuung in der Corona-Krise befassen.

Die Notfallbetreuung in Kippen, Kindergärten und Horten war in den vergangenen Wochen bereits erweitert worden. Ab nächsten Montag sollen auch alle Vorschulkinder wieder in den Kindergarten, zudem dürfen Waldkindergärten öffnen. Wann und wie die Kinderbetreuung weiter ausgeweitet wird, steht noch nicht fest.