BR24Live: Bleibt Bayern bei Corona-Regeln strikt?

10.49 Uhr: Pressekonferenz im Livestream

Über die wichtigsten Entscheidungen der Beratungen informieren im Anschluss an die Sitzung Staatskanzleichef Florian Herrmann, Landwirtschaftsministerin Michaela Kaniber (beide CSU) und Umweltminister Thorsten Glauber (Freie Wähler).

BR24 zeigt die Pressekonferenz ab ca. 12 Uhr im Livestream.

10.40 Uhr: Beratungen über Fleischproduktion

Ein Schwerpunkt der Kabinettssitzung soll heute die Fleischerzeugung sein - die Corona-Ausbrüche in Schlachthöfen hatten eine bundesweite Debatte über große Fleischfabriken ausgelöst. Ministerpräsident Söder hatte bereits am Wochenende in einer Videobotschaft für kleinere Landwirtschaftsbetriebe geworben - anstelle einer industriellen Landwirtschaft: "Warum setzen wir nicht mehr in Deutschland auf die kleineren Betriebe und unterstützen sie, als die großen Agrarfabriken zu haben?"

Ein Weg in die Zukunft könnte "Agrar-Ökologie statt Agrar-Kapitalismus" sein. Die Landwirte müssten mehr Möglichkeiten bekommen, ihre Ställe und das Tierwohl zu organisieren und trotzdem wirtschaftlich zu bleiben. "Das ist unser bayerischer Weg, vielleicht kann es auch ein Weg in Deutschland sein." Viele Bürger seien auch bereit, dafür mehr Geld auszugeben.

10.27 Uhr: Söder will Hilfen für Zulieferbranche

Im Vorfeld der Kabinettssitzung hatte Söder angekündigt, Bayern wolle bei den Hilfen für die Zulieferbranche nachjustieren - angesichts der schwierigen Lage in den USA. Da alle großen Branchen wie die Automobilwirtschaft sowie die Luft- und Raumfahrt an den weltweiten Exportketten hingen, müssten die Hilfen gerade für Zulieferer beschleunigt werden, sagte Söder am Montag vor einer CSU-Vorstandssitzung. Darum werde sich die Staatsregierung kümmern.

10.12 Uhr: Gibt es neue Lockerungen?

Wer bei der vorigen Kabinettssitzung vor einer Woche auf weitere Lockerungen der Corona-Beschränkungen gehofft hatte, wurde enttäuscht. Lediglich eine Änderung wurde beschlossen: Die Maskenpflicht im Kino- und Theatersessel wurde abgeschafft. Im Bayern-3-Interview stellt Ministerpräsident Söder vergangene Woche zwar noch für diesen Monat weitere Lockerungen in Aussicht: Wenn die Lage stabil bleibe, könnte beispielsweise die maximale Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen erhöht werden. Einen konkreten Zeitpunkt nannte Söder dafür aber nicht.

Zudem sagte der Ministerpräsident: "Ich kann mir vorstellen, andere Bereiche weiter zu öffnen, vielleicht auch mal über die Schankwirtschaften zu reden unter bestimmten Voraussetzungen - aber eben nicht überstürzt." Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger (Freie Wähler) drängt schon länger auf eine Lösung für Kneipen und Bars, scheiterte aber bisher an Söders Widerstand. Der Ministerpräsident hält weiter an seinem "Kurs der Vorsicht und Umsicht" fest und will nur langsam und schrittweise lockern. Die Maskenpflicht unter anderem im Einzelhandel, Museen und öffentlichen Verkehrsmitteln soll noch längere Zeit bleiben.

10.05 Uhr: Söder leitet Kabinettssitzung

Unter der Leitung von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) ist das Kabinett zu Beratungen zusammengekommen. Im Mittelpunkt stehen die Corona-Pandemie sowie die Lehren aus der Debatte über Billigfleisch.