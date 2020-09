BR24Live, 13 Uhr: Kabinett berät über Testzentren und Demos

Trotz erneuter Verzögerungen bei der Ergebnis-Übermittlung will die Staatsregierung an ihrer Corona-Teststragie in Bayern festhalten. Konkret heißt das: Weiterhin soll man sich im Freistaat auch ohne Symptome jederzeit auf das neuartige Coronavirus testen lassen können - als Reiserückkehrer an Flughäfen oder Autobahnen, aber auch in den kommunalen Testzentren. Über deren Aufbau, die Erfahrungen mit den bereits eröffneten kommunalen Testzentren und die Lehren aus den jüngsten Problemen berät das bayerische Kabinett bei seiner heutigen Sitzung.

Über die Ergebnisse informieren im Anschluss Ministerpräsident Markus Söder, Gesundheitsministerin Melanie Huml, Innenminister Joachim Herrmann (alle CSU) und Kultusminister Michael Piazolo (Freie Wähler).

Sicherheit bei Demos gegen Corona-Maßnahmen im Fokus

Bayerns Ministerinnen und Minister befassen sich auch mit der Sicherheitslage im Freistaat, besonders bei Demonstrationen. In München ist für das kommende Wochenende eine Demonstration gegen die Anti-Corona-Maßnahmen der Staatsregierung geplant. Am Rande einer ähnlichen Demo Ende August in Berlin überrannten hunderte Demonstranten die Absperrgitter am Reichstagsgebäude und bauten sich vor dem Besuchereingang auf.

Am heutigen Dienstag beginnt in Bayern zudem das neue Schuljahr - wegen der Corona-Pandemie mit einigen Besonderheiten. Gestern hatte der Bayerische Verwaltungsgerichtshof den Eilantrag einer Mutter abgelehnt, die ihren Sohn vom verpflichtenden Tragen einer Maske auf einer weiterführenden Schule in den ersten beiden Schulwochen befreien lassen wollte.