BR24Live: "jetzt red i" zur Corona-Lage in Bayern

Ein Grund für die steigenden Infektionszahlen sind die vielen Urlauber, die sich in den Sommerferien mit Corona angesteckt haben. Ministerpräsident Markus Söder geht deshalb sehr vorsichtig mit weiteren Lockerungen um. Die Mehrheit der Bürgerinnen und Bürger ist mit dem Krisenmanagement der Regierung zufrieden, doch so mancher hadert mit der Masken- und Abstandspflicht und will sich nicht mit der "neuen Normalität" abfinden.

Auch wenn die Konjunktur insgesamt etwas anzieht, gibt es zahlreiche Unternehmen, die um ihre Zukunft fürchten: Klubs und Discos müssen weiterhin geschlossen bleiben, die Umsätze der Reisebranche sind eingebrochen und der Einzelhandel beklagt große Verluste. Auch in der Gastronomie ist die Verunsicherung groß, wie sich das Geschäft entwickelt, wenn die warmen Spätsommerabende bald vorbei sind.

Diskutieren Sie mit...

Was erwartet uns, wenn im Herbst noch mehr Menschen am Corona-Virus erkranken – zusätzlich zu den üblichen Grippefällen? Wird unser öffentliches Leben dann wieder heruntergefahren? Könnte die Wirtschaft einen zweiten Lockdown überhaupt überstehen? Und wie würde die Gesellschaft auf eine erneute Einschränkung der Grundrechte reagieren?

Über diese und andere Fragen diskutieren bei "jetzt red i" Bürgerinnen und Bürger live mit Hubert Aiwanger, Bayerischer Wirtschaftsminister und stellvertretender Ministerpräsident (Freie Wähler) und Martin Hagen, FDP-Fraktionschef im Bayerischen Landtag.

...auf allen "Kanälen"

Sie können sich jederzeit online an der Diskussion beteiligen: Schreiben Sie uns Ihre Meinung als Kommentar hier auf unserer Homepage oder als E-Mail an jetztredi@br.de. Oder diskutieren Sie mit in den sozialen Medien. Immer her mit Ihren Kommentaren, Fragen, Wünschen und Beschwerden!